La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha aprobado este martes el Reglamento de Salvaguardas del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Es decir, las autoridades europeas han votado a favor de implementar una serie de garantías para evitar la competencia desleal y la desigualdad de normativas en espacio de libre mercado que se abre con varios países de Sudamérica. Con todo, los agricultores y ganaderos que protestan por este pacto comercial mantienen sus movilizaciones.

El resultado de la votación ha sido de 31 votos a favor de estas garantías, 9 en contra y un total de 3 abstenciones. Así, el acuerdo con Mercosur da un paso más para eliminar las consecuencias negativas que esta apertura puede acarrear a varios sectores como el agrario.

De hecho, importantes organizaciones del sector primario han convocado una manifestación multitudinaria para el próximo 11 de febrero en Madrid. Los organizadores prevén colapsar la capital de España con más de 1.500 tractores y 8.000 agricultores y ganaderos.

En este caso, los manifestantes se dividirán en cinco columnas que entrarán por diferentes partes de la capital, repartiendo las protestas por múltiples calles y plazas de la ciudad. Con todo, los trabajadores del campo aglutinarán en estas protestas varias reivindicaciones y no sólo el pacto con Mercosur, pues sufren una situación económica adversa.

Las garantías del pacto con Mercosur

Las garantías aprobadas buscan una protección real y efectiva para los agricultores en el acuerdo comercial con Mercosur. Una serie de medidas extraordinarias que protegen íntegramente a los agricultores como ha exigido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Tras varios meses de trabajo, el Partido Popular en el Parlamento Europeo ha conseguido una reducción sustancial de los umbrales de activación de las salvaguardias. En un primer momento, esta barrera se situaba en el 10% anual en sectores sensibles, pero finalmente el texto resultante del acuerdo fija un umbral del 5%, una medida fundamental porque permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible.

Este acuerdo en las salvaguardias también recoge la protección necesaria para los agricultores frente a una caída significativa de los precios. El Reglamento reconoce como perjuicio grave para el agricultor cuando el precio medio de importación cae más de un 5 %, una decisión importante, ya que, para muchos sectores agrícolas, este es el verdadero termómetro del daño al que se enfrentan.

El Partido Popular ha querido destacar que «estos criterios son objetivos y no discrecionales». «No dependen de valoraciones políticas y demuestran que existe una obligación clara de actuar cuando hay perturbaciones en el mercado», ha asegurado. Además, la formación azul reconoce que ha «logrado que cualquier indicio claro de deterioro de la situación económica del sector, ya sea a nivel de la Unión o de los Estados miembros, puede justificar la apertura de una investigación».

Otro logro importante es el refuerzo del sistema de seguimiento y vigilancia. La Comisión deberá monitorizar de forma continua y constante las importaciones de productos sensibles y presentar informes como máximo cada seis meses. Además, el seguimiento podrá ampliarse a otros productos, y se refuerza la cooperación tanto entre la Comisión y los Estados miembros como entre los propios Estados miembros.