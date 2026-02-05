Antonio, agrónomo andaluz, muy tajante al señalar el peor enemigo del campo: «Es veneno para las plantas»

La agricultura española se enfrenta a muchos problemas como la competencia de los países extranjeros o la excesiva burocracia. Sin embargo, el agrónomo Antonio Alba ha señalado a otro enemigo silencioso: el cloro.

Lo ha hecho durante su participación en el podcast de agricultura Agrolife, donde ha explicado las consecuencias que tiene el cloro en las plantas y en la productividad de los cultivos andaluces.

«El cloro es veneno para las plantas», ha llegado a decir. Y es que está presente en muchas aguas de riego y puede generar estrés, pérdida de vigor y un descenso de la productividad de los cultivos.

Ingeniero agrónomo explica por qué el cloro es el enemigo del agricultor

Antonio Alba ha señalado el principal riesgo para la productividad agrícola: «El enemigo silencioso más fuerte que tenemos nosotros en nuestro campo es el cloro».

«Porque el antagonismo más fuerte que hay entre elementos nutritivos es nitrógeno y cloro», ha explicado. Es decir, hay un conflicto clave en la nutrición del vegetal.

El agrónomo ha explicado que la presencia de cloro en el agua de riego interfiere directamente en la absorción de nutrientes esenciales, especialmente en determinadas épocas.

Y es que el mayor problema es cuando aumenta el cloro disponible en momentos de mayor estrés para la planta: «Son en primavera cuando la temperatura sube rápido o en invierno cuando tienes caídas de temperatura muy acentuadas».

¿Y el motivo? «La planta no asimila el nitrógeno y empieza a asimilar el cloro», ha contestado. Este proceso se traduce en plantas más débiles, con menor capacidad de crecimiento y desarrollo.

Consecuencias de que las plantas absorban demasiado cloro en agricultura

Antonio ha sido muy tajante: «El cloro es veneno para la planta». No es para menos, las consecuencias no sólo se limitan a un crecimiento deficiente.

«El cloro limita completamente el potencial productivo de la planta. Si tú la valoras con un potencial genético de 10 pero tienes, por ejemplo, en agua cloro, el potencial productivo pasa a ser ocho», ha desarrollado. Eso en términos económicos es una pérdida importantísima.

Además, el agrónomo ha reconocido que, aunque existen estrategias para reducir su efecto, el problema no desaparece del todo: «Nosotros podemos lidiar con el cloro, somos muy resilientes. Hemos aprendido que tenemos que tirar cantidades enormes de agua para intentar lavar ese cloro y que la planta no lo asimile».

Por qué el cloro es tan nocivo para la producción agrícola en España

Los investigadores españoles han encontrado formas de mejorar la productividad agrícola y reducir el uso de agua, pero hay problemas como el del cloro que siguen atormentando al campo.

El gran inconveniente del cloro es que altera el equilibrio nutricional de la planta. Por ejemplo, cuando la concentración se eleva compite con nutrientes fundamentales como el nitrógeno, esencial para el crecimiento vegetativo.

Es decir, cuando la planta absorbe cloro en lugar de nitrógeno, se reduce la fotosíntesis, aparecen quemaduras en hojas y disminuye la capacidad de producir frutos.

Además, el cloro incrementa el estrés osmótico, lo que dificulta la absorción de agua y provoca un desarrollo irregular. En cultivos sensibles, esta situación puede derivar en pérdidas de calidad y rendimiento.