Los zoólogos no dan crédito: descubren que un ave en peligro de extinción ha viajado 5.000 kilómetros

Tal y como explican desde Euronews: «Científicos a bordo de un buque de investigación frente a la costa central de California avistaron un albatros ondeado, apenas el segundo avistamiento documentado de esta ave al norte de Centroamérica. El ave, de pico amarillo y ojos negros como botones, puede alcanzar una envergadura de 2,4 metros y pasa gran parte de su vida en el aire sobre el océano, y su presencia llegó además con un misterio. Los investigadores se preguntan cómo y por qué una especie conocida por reproducirse en las islas Galápagos, a unos 4.800 kilómetros, se aventuró tan al norte. Para los científicos es un ave divagante, que se desplaza muy fuera de su ámbito habitual. Se observó a 37 kilómetros de la costa de Point Piedras Blancas, aproximadamente a medio camino entre San Francisco y Los Ángeles. El ejemplar adulto «no parece tener prisa por volver al sur», dice la ornitóloga marina Tammy Russell, quien iba a bordo del buque y señaló que, al parecer, el mismo ejemplar ya fue visto en octubre frente a la costa del norte de California».

Siguiendo con la misma explicación: «Ni siquiera me creo lo que vi», escribe Russell en Facebook. «Sigo en shock.» Russell, científica contratada del Farallon Institute y becaria posdoctoral en la Universidad de California en San Diego, Scripps Institution of Oceanography, afirma que es prácticamente imposible determinar por qué el ave acabó tan lejos de su hogar. Pudo haber sido empujada hacia el norte por una tormenta. Algunas aves tienen espíritu errante y llegan más lejos que otras. «Probablemente no se reprodujo la última temporada, porque los adultos ponen el huevo en primavera y los pollos abandonan los nidos en enero», dice Russell en un correo electrónico. «¿Quizá se fue a deambular en su año de descanso y pronto regresará a Galápagos para reunirse con su pareja la próxima temporada?» «¿Quién sabe cuánto tiempo se quedará por aquí o si volverá alguna vez? Pero por eso estos avistamientos son tan especiales.»

El cambio climático podría estar detrás de este avistamiento, la falta de determinados alimentos, pueden llevar a estas aves a recorrer muchos kilómetros para conseguir aquello que necesitan. Un buen básico que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer qué nos está esperando en estos días en los que cada cambio puede ser clave.