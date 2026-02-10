Cuándo son los partidos de la ida de semifinales de la Copa del Rey: horario y dónde verlos por TV gratis y en vivo online

Sólo quedan vivos cuatro equipos en esta edición de la Copa del Rey que se presenta con dos cruces de semifinales que serán apasionantes. Estos conjuntos, de los mejores de nuestro país, pelearán por un billete para la gran final que se celebrará en el mes de abril en el Estadio de La Cartuja, pero hay que tener que las eliminatorias serán a ida y vuelta, por lo que hasta el mes de marzo no se decidirá nada. Te contamos cuándo son, el horario y el canal de televisión para ver en directo por TV gratis los partidos que protagonizarán el Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club.

Cuáles son las semifinales de la Copa del Rey

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey celebrado hace unos días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general de la Real Federación Española de Fútbol, quiso que se produjesen dos cruces apasionantes para cualquier amante del fútbol español. En primer lugar, porque dos de los grandes favoritos para llevarse el trofeo, el Barcelona y el Atlético de Madrid, tendrán que pelear por sacar un billete para la gran final de La Cartuja. Pero, por si fuera poco, el azar quiso un derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad en el otro lado del cuadro.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa del Rey

A principio de temporada la RFEF anunció su calendario y quedaban establecidas todas las fechas de la Copa del Rey, aunque hay que destacar que en la última semana se anunció que, debido a todos los eventos que había en Sevilla, se decidía adelantar una semana la gran final del torneo. Por el resto todo sigue igual. La ida de las semifinales de la competición del K.O. se disputarán entre el miércoles 11 y el jueves 12 de febrero. Habrá que esperar al martes 3 y miércoles 4 de marzo para conocer en la vuelta quiénes avanzan al choque decisivo.

Ida de las semifinales de la Copa del Rey

Athletic Club – Real Sociedad. Miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas en San Mamés.

Atlético de Madrid – Barcelona. Jueves 12 de febrero a las 21:00 horas en el Metropolitano.

Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

Barcelona – Atlético de Madrid. Martes 3 de marzo a las 21:00 horas en el Camp Nou.

Real Sociedad – Athletic Club. Miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas en el Reale Arena.

Final de la Copa del Rey

Final de la Copa del Rey. Sábado 18 de abril. Horario por confirmar. Estadio de La Cartuja (Sevilla).

¿Las semifinales de la Copa del Rey se juegan a ida y vuelta?

Hay que recordar que desde que se estrenó este nuevo formato de la Copa del Rey todas las eliminatorias se juegan a partido único salvo una: las semifinales. Por lo tanto, la respuesta es sí, esta fase del torneo se juega a doble partido, por lo que los cuatro participantes tendrán que saber como afrontar este cruce que es a 180 minutos y hay que destacar también que el valor doble de los goles fuera de casa ya no se usa, por lo que si hubiese un empate en el global el duelo en cuestión se iría a la prórroga y si persiste la igualada, a la fatídica tanda de penaltis.

Dónde ver por televisión en directo las semifinales de la Copa del Rey

Durante la Copa del Rey han sido muchos los canales de TV que han ido ofreciendo los choques, desde locales hasta privados de pago. Pero llegados a las semifinales, Movistar+ y RTVE son los únicos medios que tienen los derechos televisivos para estas fases finales, por lo que ambos ofrecerán las semifinales en directo por televisión, tanto la ida como la vuelta. Esto quiere decir que los usuarios podrán elegir entre verlo mediante la plataforma de pago o por el ente público, que dará los choques gratis y en abierto.

Además, los aficionados del Barcelona, Athletic, Atlético de Madrid y Real Sociedad que quieran ver en directo en streaming y en vivo online los cruces de las semifinales de la Copa del Rey podrán hacerlo mediante las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play. Ambas estarán disponibles para ser descargadas en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a sus respectivas páginas webs con un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a las semifinales de la Copa del Rey, tanto en la ida como en la vuelta. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los diferentes partidos y una vez terminen publicaremos sus respectivas crónicas y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se puedan producir en San Mamés, el Metropolitano, el Camp Nou y el Reale Arena.