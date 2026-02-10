¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 10 al 12 de febrero de 2026

Tras despedirse de Rosa Rodríguez y Manu Pascual el pasado jueves, Pasapalabra tiene nuevos concursantes que deberán comenzar a engordar el bote, que ha comenzado desde 100.000 euros, muy lejos de los más de 2’7 millones ganados por Rosa. Con los nuevos concursantes llegarán, además, cuatro nuevos invitados famosos que estarán en el plató desde el martes 10 de febrero y hasta el jueves 12 de febrero de 2026.

Elena Rivera

La actriz vuelve a Pasapalabra, donde es una habitual desde hace años, incluso cuando el concurso se emitía en Telecinco. Tras su recordado papel de Karina en Cuéntame, decidió cambiar de registro por completo para que su carrera comenzase a despegar.

Desde entonces ha protagonizado series como Sequía, Inés del alma mía y la aplaudida Alba, que se ganó a la crítica y a la audiencia en su emisión en Antena 3. En 2025 estrenó Perdiendo el juicio, que está disponible desde hace meses en Atresplayer y que este mes de febrero llegará a Antena 3 para ocupar la noche de los jueves, en el hueco dejado por La encrucijada.

Pablo Carbonell

Cantante, actor, humorista y colaborador de televisión, se trata de un hombre inclasificable que ha tocado todos los palos en el mundo del entretenimiento. En televisión marcó una época como reportero de Caiga quien caiga, del que muchos siguen recordando sus grandes momentos. Actualmente está de gira con la obra de teatro Género de dudas, en la que comparte tablas con Pastora Vega.

Como cantante, continúa siendo vocalista de la banda Toreros Muertos, que continúan sobre los escenarios en la actualidad. Su hija Mafalda está siguiendo sus pasos y ya se ha convertido en una de las actrices jóvenes que más trabaja en el mundo de las series y el cine.

Víctor Palmero

El actor es conocido por muchos gracias a sus papeles en las series Con el culo al aire, de Antena 3, y La que se avecina (Telecinco), donde interpretó el papel de Alba Recio.

Tras dejar la serie de Mediaset, decidió centrarse en su carrera teatral con las obras Johny Chico y El monstruo de White Roses. Para 2025 está a la espera de estrenar varias películas, siendo La huella del mal con la que más éxitos ha cosechado. Además, en el teatro se encuentra de representando la obra Cabaret.

Arantxa del Sol

La modelo, actriz y presentadora de televisión ha logrado hacerse un hueco en la industria del entretenimiento con el paso de los años. A lo largo de su carrera ha presentado formatos como Humor cinco estrellas, VIP Noche o La batalla de las estrellas.

Una serie de proyectos que la consagraron como uno de los rostros más conocidos de los años 90. Asimismo, y tras un tiempo alejada del foco mediático, en 2024 participó en Supervivientes, del que salió en plena polémica por una agresión a Ángel Cristo Jr.