La curiosa razón por la que Rosa Rodríguez se llevó el confeti tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’

El pasado jueves, 5 de febrero, Antena 3 vivió un momento histórico. Tras más de un año de ardua lucha, los espectadores de Pasapalabra descubrieron el nombre del nuevo ganador del formato. Un suceso que no ocurre todos los días. Por ello, la cadena apostó por realizar una emisión especial en riguroso prime time. De esta manera, la audiencia fue testigo del momento en el que Rosa Rodríguez logró completar el temido Rosco. Un hito con el que la argentina, de alma gallega, logró escribir su nombre en lo más alto de la historia del programa. Y es que, nunca nadie había logrado llevarse tanto dinero del bote.

Rosa Rodríguez ha ganado Pasapalabra y, con ello, se ha embolsado 2.716.000 euros. El desenlace de una bonita aventura entre letras con la que la participante no pudo evitar mostrarse en shock. Pues, no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Tal y como se pudo ver en la emisión, dejó la letra M para el final, pues era la que más se le dificultaba. Todo ello con tan solo 3 segundos de margen. Por lo tanto, tenía que ser muy rápida diciendo la respuesta. Y así fue.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en ‘Pasapalabra’

«Estoy en shock. No sé qué está pasando», dijo. «Te digo que está pasando? ¡Te acabas de llevar 2.716.000 euros!», exclamó Roberto Leal. Completamente emocionada, se sinceró. «Es un sueño. No me lo creo», dijo entre lagrimas. «Hay que soñar. Hay que soñar en la vida», comentó conmocionada. Un momento inolvidable en la vida de la concursante, de eso no cabe duda.

Tras la emisión del programa, el equipo de Antena 3 captó a Rosa Rodríguez recogiendo un poco del confeti que lanzaron al revelar su victoria en el Rosco. Un movimiento por el que quisieron preguntarle. «Te hemos visto recoger confeti del suelo. ¿Qué significa este confeti para ti?», le preguntó un miembro de la web de Antena 3. Ante ello, la ganadora de Pasapalabra se sinceró.

Rosa Rodríguez se sincera: «Si no vas a por ello, nunca llegaremos a ser grandes»

«El cumplimiento de un sueño. Pero, no quiero decir un sueño como algo que había soñado toda la vida, sino como de estas cosas que dices ‘es imposible o es extremadamente difícil’», comenzó diciendo. Pues, el confeti sería ese recordatorio de que ese sueño se cumplió y se hizo realidad. «Estoy segura de que puede ser una buena apuesta. Más que una apuesta es algo que a mi me apasiona y me hace feliz. Voy con toda a por ello y ha culminado de la mejor manera posible», agregó.

«No me puedo ni imaginar lo que viene después porque todo lo que he vivido este año y tres meses, que es lo que he estado, ha sido increíble. Me ha cambiado, ya no la vida, sino a mi como persona», confesó emocionada. «Es la prueba de que soñar es importante en la vida. Si no vas a por ello, nunca llegaremos a ser grandes. Así que, gente, a soñar», dijo a modo de despedida.