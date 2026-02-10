La mejor guía del NBA All-Star 2026: cuándo empieza, todos los jugadores, concursos, horarios…

El NBA All-Star 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y ya se conocen todos y cada uno de los detalles para vivir un fin de semana vibrante y diferente. Los mejores jugadores de la mejor competición del mundo de baloncesto se reunirán en California para ofrecer a los aficionados lo que buscan por estas fechas: más espectáculo y disfrutar de la gran magia de este evento. Descubre todos detalles del NBA All-Star 2026.

Cuándo empieza el NBA All-Star 2026

El hogar de los Los Ángeles Clippers será el escenario encargado de albergar, del viernes 13 al domingo 15 de febrero, por primera vez en su historia el NBA All-Star 2026, pues durante las anteriores seis ediciones siempre se celebró en el feudo de los Lakers, en 1963, 1972, 1983, 2004, 2011 y 2018. El torneo, además de contar con los famosos concursos de triples, mates y habilidades, contará con un nuevo formato de tres equipos: dos de jugadores estadounidenses y otro formado por jugadores internacionales. A partir de ahí, se jugará una especie de ‘round robin’ y se clasificarán los equipos con mejor desempeño. Los partidos durarán 12 minutos en la fase regular, con el objetivo de contar con emoción hasta el final de los mismos.

Dónde se celebra el NBA All-Star 2026

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el Intuit Dome, en California, será el feudo donde se reúnan más de 18.000 espectadores que disfrutarán del mejor baloncesto del mundo. Curry, Doncic, Lillard, Durant, LeBron James, Mitchell o Wembayama, entre otros, serán algunas de las principales estrellas del evento.

Fechas y horarios de los concursos y partidos del NBA All-Star 2026

Viernes 13 de febrero

NBA All-Star Celebrity Game: 01:00 horas en España

Rising Stars | 03:00 horas en España

Sábado 14 de febrero

All-Star Saturday Night: 23:00 horas en España

Concurso de Habilidades Concurso de Triples Concurso de Mates

Domingo 15 de febrero

NBA All-Star Game | 23:00 horas en España

Concursantes del torneo de mates del NBA All-Star 2026

Carter Bryant, San Antonio Spurs

Jaxson Hayes, Los Angeles Lakers

Keshad Johnson, Miami Heat

Jase Richardson, Orlando Magic

Quiénes participan en el concurso de triples del NBA All-Star 2026: conoce todos los jugadores

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

​Jamal Murray (Denver Nuggets)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Norman Powell (Miami Heat)

Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks)

Equipos del NBA All-Star 2026: Rising Stars y partido de las estrellas

Este nuevo formato contará con la presencia, según destacamos con anterioridad, de tres equipos distintos: dos de Estados Unidos y uno del Resto del mundo, donde contará con la presencia de jugadores de la talla de Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic o Victor Wembanyama, entre otros. A continuación os detallamos el listado completo de jugadores y equipos.

– USA Rojo: Stripes

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

– USA Azul: Stars

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Stephen Curry

LeBron James

Kevin Durant

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell

– World