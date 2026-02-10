El peligro no se marcha con las nubes. Ésta es la contundente advertencia que han lanzado los geólogos tras el paso de los últimos temporales por la Sierra de Cádiz. En Grazalema, el punto de España donde tradicionalmente más llueve, la situación ha cruzado una línea crítica: el suelo está completamente saturado.

Los especialistas avisan de que las inundaciones van a persistir en la localidad incluso si deja de llover hoy mismo, debido a un fenómeno de «inercia geológica» que hace que el agua siga brotando del subsuelo con una fuerza incontrolable.

Por qué el agua sigue subiendo aunque no llueva

La geología de Grazalema es única, pero en situaciones de lluvias extremas se vuelve un arma de doble filo. El municipio se asienta sobre un terreno de roca caliza que funciona como una esponja gigante. El problema actual es que esa «esponja» ya no admite ni una gota más.

Los geólogos explican que los acuíferos subterráneos están tan llenos que el agua busca salidas naturales por cualquier grieta, sótano o alcantarilla. Esto provoca que, aunque el cielo esté despejado, el nivel del agua en las zonas bajas del pueblo pueda seguir subiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 101TV (@101tvandalucia)

Es lo que técnicamente se conoce como inundación retardada: el agua que cayó en las cumbres hace días tarda tiempo en filtrarse y salir por la parte baja, manteniendo el riesgo de inundaciones mucho tiempo después de que el temporal haya pasado.

Los riesgos que persisten en la Sierra de Cádiz

La preocupación de los expertos no es sólo que el agua moje las calles, sino los problemas estructurales que este exceso de humedad puede generar a medio plazo. Los puntos clave de vigilancia son:

Saturación de laderas : el peso del agua en el terreno aumenta el riesgo de desprendimientos de rocas o pequeños corrimientos de tierra en las carreteras de acceso.

: el peso del agua en el terreno aumenta el riesgo de desprendimientos de rocas o pequeños corrimientos de tierra en las carreteras de acceso. Presión en sótanos y cimientos : el agua subterránea presiona desde abajo hacia arriba, lo que puede provocar grietas en viviendas antiguas o inundaciones repentinas en plantas bajas.

: el agua subterránea presiona desde abajo hacia arriba, lo que puede provocar grietas en viviendas antiguas o inundaciones repentinas en plantas bajas. Reventón de manantiales: fuentes que llevaban años secas están volviendo a brotar, lo que altera el curso normal del agua en el casco urbano.

Una advertencia necesaria para los vecinos

Desde el Colegio de Geólogos se insiste en que no hay que bajar la guardia. La falsa sensación de seguridad que da la salida del sol puede ser peligrosa en una zona con una respuesta hidrológica tan compleja como la de Grazalema.

Se recomienda a los residentes vigilar la aparición de humedades repentinas o ruidos extraños en estructuras y, sobre todo, evitar transitar por zonas de escorrentía natural hasta que los técnicos confirmen que el nivel del agua subterránea ha comenzado a descender de forma segura.