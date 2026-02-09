La AEMET avisa del riesgo de saturación por agua en Grazalema: al límite tras tres borrascas

Grazalema está en alerta, la AEMET avisa del riesgo de saturación por agua en estos días que tenemos por delante. Es hora de conocer un poco más lo que pasará en una región de España muy castigada por las lluvias, la previsión del tiempo no trae buenas noticias. Lo que parecía imposible, se ha convertido en una dura realidad. Estos días en los que esperaríamos un cambio de tendencia que podría ayudarnos a ver con optimismo lo que llega.

Grazalema está en riesgo de saturación por agua.

Al límite tras las borrascas

Nuestro país se encuentra al límite tras las borrascas, hay poblaciones que corren el riesgo de saturación por agua. Las borrascas que no paran de llegar son un problema.

Las alertas seguirán activas en un sur del país en el que el agua está causando estragos.





El aviso de la AEMET ante el riesgo de saturación por agua

El riesgo de saturación por agua está muy presente; la AEMET no duda en darnos algunas novedades.

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias para Andalucía: «Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más intensas y persistentes en las sierras Béticas y el área del Estrecho, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones, hasta poco nuboso en el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en el tercio oriental». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en el tercio oriental. Precipitaciones persistentes en las sierras Béticas y el área del Estrecho».

Para el resto de España la situación puede ser peor: «Situación dominada por la circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste. Igualmente son poco probables en Baleares, con cielos poco nubosos tendiendo a nuboso. Los mayores acumulados se producirán en el oeste de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas, pudiendo ser fuertes, persistentes y puntualmente acompañadas de alguna tormenta aislada en esas zonas. Nevará en zonas de montaña del norte y centro peninsular, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este, con variaciones durante el día de 1800 a 2500m en la mitad oeste y en 1000 a 1700m en la nordeste. En Canarias poco nuboso o con intervalos nubosos, principalmente en los nortes. Bancos de niebla en regiones de montaña y zonas altas afectadas por la nubosidad y las precipitaciones. Temperaturas máximas en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península, notable en interiores del extremo sur. Pocos cambios en las islas. Mínimas en descenso en Baleares y nordeste peninsular, con aumentos en la mitad oeste, Canarias y Alborán, que pueden ser notables en el suroeste, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, que podrían ser moderadas en Pirineos».