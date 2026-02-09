Cielos nubosos y cubiertos marcan el día en toda la provincia, con precipitaciones débiles que se intensificarán por la tarde. Las temperaturas experimentarán un aumento, especialmente en las máximas, mientras que los vientos soplarán de forma floja a moderada del sur y suroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y ambiente fresco

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con una temperatura mínima de 7 grados, el ambiente se siente algo pesado y a medida que avanza el día, la sensación térmica apenas alcanzará los 17 grados. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, aunque sin llegar a ser incómodo, lo que permitirá que la jornada transcurra con cierta normalidad, a pesar de la inminente posibilidad de chubascos.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la lluvia se mantendrá presente, haciendo que la tarde-noche se sienta más fresca y húmeda. La temperatura rondará los 15 grados y la humedad alcanzará niveles altos, lo que acentuará esa sensación de pesadez en el aire. Con el sol ocultándose a las 18:34, la luz del día se desvanecerá rápidamente, dejando a la ciudad bajo un cielo gris que invita a buscar refugio y calidez.

Nubes grises y lluvias persistentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 10 grados y la lluvia se hace presente desde el amanecer, con una probabilidad del 100%. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el sur, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias continuas y una temperatura máxima que apenas superará los 17 grados. La humedad, que puede llegar al 85%, hará que la sensación térmica se sienta mucho más baja, rondando los 6 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones meteorológicas invitan a mantenerse resguardado.

Guecho: ambiente lluvioso y fresco hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente pesado y una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la madrugada como durante la mañana. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 8°C de mínima y los 11°C, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 7°C. A medida que avance la jornada, el viento del sur soplará a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que añade un toque de frescura a la atmósfera.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, pero la sensación térmica podría llegar a ser de 16°C, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido. Con el sol saliendo a las 08:18 y poniéndose a las 18:34, Guecho disfrutará de aproximadamente 10 horas de luz, aunque la lluvia y la humedad alta marcarán la pauta del día.

Santurce: cielos nublados y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera una alta probabilidad de lluvia, acompañada de vientos suaves que podrían aportar algo de frescura al ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles o para realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aunque la lluvia puede hacer acto de presencia, no hay motivo para preocuparse, ya que el ambiente se mantendrá agradable y propicio para salir.

Cielo cubierto y lluvia constante en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser más fresca, especialmente por la mañana.

A medida que avance el día, la lluvia será constante y el viento soplará de forma moderada, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para mantener el calor, ya que el tiempo no dará tregua.