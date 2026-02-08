La nieve pone en jaque a esta ciudad de Castilla León: cota a 800 metros y hielo peligroso en las carreteras

El hielo y la nieve serán protagonistas en Castilla y León, la llegada de estos cambios que quizás no esperaríamos que acaben siendo una dura realidad. Es hora de conocer un poco más qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Llega un destacado cambio de tendencia que podría ser clave en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado lo que nos está esperando.

La cota de nieve puede descender hasta unos niveles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera diferente. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. Castilla y León es una de las comunidades que está acostumbrada al frío, pero quizás, no está preparada para tantos días con una situación que puede llegar a ser especialmente complicada de afrontar.

Cota de 800 metros y hielo peligroso en las carreteras

La movilidad por las zonas más frías del país está marcada por una serie de elementos que pueden afectarnos de lleno y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que nos acompañarán.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el tiempo se convierte en una dura realidad. El frío no sólo es molesto al salir a la calle, sino también una situación de riesgo que puede ir afectándonos en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos muy pendientes de unas carreteras que con las bajas temperaturas y el hielo pueden ser un problema. Una novedad que puede marcarnos de cerca, en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo una realidad en estos días que tenemos por delante.

La cota de nieve también puede ser un problema, en una ciudad que puede acabar siendo una de las que verá la nieve en breve. Con sus 800 metros, está cerca de estas nevadas que, aunque no son habituales, pueden ser posibles, cuando vemos que la cota de nieve va descendiendo de forma alarmante.

Pone en jaque a esta ciudad de Castilla y León

Esta ciudad de Castilla y León es una de las que se pone en jaque ante la llegada de unos cambios que pueden afectarnos de lleno. Este invierno en España está siendo especialmente duro, si tenemos en consideración una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Cota de la nieve entre 900-1200 metros, aumentando rápidamente por el oeste al final del día. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Heladas débiles en cotas altas. Viento del oeste y suroeste moderado, con probabilidad de rachas fuertes, sin descartar que sean muy fuertes en cotas altas». Las alertas estarán activadas: «Nevadas con acumulados significativos en zonas de montaña, extremo noroccidental y mesetas orientales, en la primera mitad del día. No se descartan rachas muy fuertes en cotas altas».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Situación dominada por la circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste. Igualmente son poco probables en Baleares, con cielos poco nubosos tendiendo a nuboso. Los mayores acumulados se producirán en el oeste de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas, pudiendo ser fuertes, persistentes y puntualmente acompañadas de tormenta en esas zonas. Nevará en montañas del norte peninsular, siendo también posible en las del centro y sureste, así como en zonas aledañas de las mesetas, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este, con variaciones durante el día de 1800 a 2500m en la mitad suroeste y en 1000 a 1700m en la nordeste. En Canarias poco nuboso o con intervalos nubosos. Bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica e interiores de Galicia. Temperaturas máximas en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península, notable en interiores del extremo sur. Pocos cambios en las islas. Mínimas en descenso en Baleares y nordeste peninsular, con aumentos en la mitad oeste, Canarias y Alborán, que pueden ser notables en el suroeste, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general flojo en el tercio nordeste y con tramontana al principio en Ampurdán y norte de Baleares. Se prevén intensidades fuertes en litorales del noroeste y Alborán, así como localmente en Baleares, con rachas muy fuertes que además afectarán a zonas de montaña del norte e interiores del este y sureste. Viento de componente norte en Canarias, de flojo a moderado».