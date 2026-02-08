El aviso de Jorge Rey que la AEMET aún no confirma: ¿Peligran los desfiles de Carnaval?

Los desfiles de Carnaval pueden estar en peligro, Jorge Rey no duda en lanzar un importante aviso que debemos tener en cuenta. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno, en especial, de estos elementos que pueden llegar con las fiestas que tenemos a la vuelta de la esquina. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que van llegando con un tiempo del todo inesperado. Son días de visualizar este giro importante de guion que hasta la fecha desconocíamos.

Un experto como Jorge Rey sabe muy bien qué debemos empezar a hacer para conseguir este cambio de tendencia que sin duda alguna nos preocupa. Quizás deberemos empezar a preparar el paraguas para una de las fiestas más esperadas del año o hacernos con un buen disfraz un poco más grueso que nos permita conseguir este confort que necesitamos. La AEMET no confirma, pero Jorge Rey no duda en lanzar un importante aviso que puede poner en riesgo este Carnaval que tanto esperábamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar ante un día de fiesta en la que todo es posible.

Peligran los desfiles de Carnaval

Carnaval es una de las fiestas más esperadas de estos días, puede que tengamos que empezar a pensar en esta celebración de una manera muy distinta. Con la mirada puesta en una serie de situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno.

El mes de febrero es uno de los más lluviosos del año, pero si lo comparamos con estos últimos días que tenemos por delante, está batiendo todos los récords, habidos y por haber. Por lo que, quizás tendremos que empezar a pensar en algunas consecuencias del todo inesperadas.

Cuando mirábamos hacia el mes de marzo, en el que llega, generalmente, el buen tiempo, nos encontramos de lleno con una borrasca que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Con unas situaciones que, sin duda alguna, puede convertirse en una dura realidad en estos días en los que todo puede ser posible.

Jorge Rey se adelanta a todos y parece que tiene muy claro lo que nos está esperando en una fiesta en la que salir a la calle es una necesidad. Si estás pensando en un buen disfraz de Carnaval, será mejor que empieces a prepararte para este día.

La AEMET aún no confirma y Jorge Rey avisa

El aviso de Jorge Rey ha dejado a media España en shock, la AEMET no duda en esperar un poco, pero el joven que predijo la llegada de Filomena no tiene dudas de lo que nos está esperando. Un reciente vídeo ha dejado a todos esperando lo peor en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explica en este vídeo viral: «Carnavales está la vuelta de la esquina. Tranquilos, que ni tan mal». Por lo que, quizás estaremos ante una fiesta en la que quizás tendremos todo lo que necesitamos y más, pese a las lluvias de estos últimos días, puede que la situación mejore en unos días. Aunque siempre debemos estar pendientes de una previsión del tiempo, que, de momento, no nos trae nada bueno.

Los expertos de la AEMET avisan de que: «Se prevé un día de transición entre el rápido paso de la borrasca Marta, alejándose por el nordeste, y la entrada de nuevos frentes desde el oeste. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a poco nuboso en el este peninsular y Baleares, con precipitaciones que al principio se darán en amplias zona del territorio, más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, donde serán persistentes como continuación del episodio del día anterior, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, pudiendo ser localmente fuertes y vayan ocasionalmente con tormenta y granizo pequeño. Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada del frente. Nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1200 metros. En Canarias, poco nuboso o con algunos intervalos nubosos en los nortes.

Temperaturas máximas en aumento en ambas mesetas y zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste, con descensos en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. Mínimas en aumento en el Pirineo, centro peninsular y Canarias. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes al principio en sierras de Andalucía, entorno del Estrecho y Alborán como continuación de las lluvias del día anterior. Nevadas con acumulados significativos en montañas del centro y mitad norte peninsular. Rachas muy fuertes de viento en el sureste peninsular, Baleares, Estrecho, Alborán y otras zonas del tercio este peninsular, también probables en litorales de Galicia y Cantábrico».