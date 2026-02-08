Cielos nubosos y cubiertos dominarán el día en toda la provincia, con precipitaciones débiles que serán más intensas en la mitad norte. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas en el norte y los vientos serán flojos a moderados, con rachas fuertes en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados y la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indica el termómetro.

A medida que avance el día, la lluvia persistente dará paso a momentos de calma, aunque no habrá que bajar la guardia, ya que los chubascos podrían regresar en cualquier momento. La humedad, que se mantendrá alta, hará que el aire se sienta pesado, especialmente por la mañana. Con el sol asomando tímidamente a las 08:19 y despidiéndose a las 18:32, disfrutaremos de unas horas de luz que, aunque nubladas, nos recordarán que la primavera está en camino.

Cielos grises y lluvia persistente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 10 grados, mientras la lluvia se hace presente con una probabilidad del 100%. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta los 6 grados.

La tarde-noche traerá consigo un contraste notable, con cielos más despejados pero sin escapar de la lluvia, que se mantendrá constante. La temperatura máxima no superará los 14 grados y la humedad alcanzará niveles elevados, llegando al 95%. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Guecho: ambiente húmedo y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente muy húmedo y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá a lo largo de la jornada. A medida que avanza la mañana, el cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 6 grados. El viento soplará de manera constante, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene alta, el cielo se tornará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas no superarán los 13 grados, lo que nos dejará con una jornada fresca. Con el sol saliendo a las 08:20 y poniéndose a las 18:32, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el ambiente seguirá siendo pesado debido a la alta humedad.

Santurce: nublado con alta probabilidad de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente durante la mañana y la tarde-noche, aunque el viento soplará de manera moderada, aportando una sensación fresca al ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de actividades bajo techo o para un paseo rápido entre las nubes. Aprovechar el tiempo para una buena lectura o una charla con amigos puede ser una excelente manera de pasar la tarde.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados. A medida que avance el día, la lluvia persistirá, aunque el cielo podría despejarse un poco por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 13 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para el frío, ya que la sensación térmica se mantendrá baja. A pesar de la lluvia, se espera que el viento sople suavemente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.