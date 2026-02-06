Grazalema en peligro: qué está pasando, qué ríos se pueden desbordar y claves sobre la borrasca en España

La provincia de Cádiz sigue en tensión tras los efectos de la borrasca Leonardo, y se prepara para la llegada de la borrasca Marta, que traerá más lluvias, vientos fuertes y nieve. Las autoridades mantienen el control de la situación, mientras los vecinos de Grazalema y Doña Blanca esperan decisiones sobre desalojos y retornos a sus hogares. La localidad de Grazalema (Cádiz) ha vivido días críticos debido a las lluvias históricas acumuladas con la borrasca Leonardo, que alcanzaron 581 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, saturando suelos y acuíferos subterráneos. El jueves, el pueblo quedó completamente evacuado, con unos 1.500 vecinos desalojados de los 1.977 censados, ante el riesgo de corrimientos de tierra y colapsos de casas y calles.

Desalojos y seguridad en Grazalema

Grazalema tuvo que ser desalojada por riesgo de corrimientos de tierra, mientras que el poblado de Doña Blanca fue evacuado por amenaza de inundaciones. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que no se descarta ampliar el perímetro de desalojo si los geólogos del CSIC detectan riesgos adicionales en el terreno.

La seguridad de los vecinos depende de informes técnicos y geológicos, y solo cuando confirmen que no existe peligro podrán regresar a sus viviendas.

Lluvias históricas y ríos al límite

Grazalema ha registrado precipitaciones récord, con 1.279 litros por metro cuadrado en enero, saturando el terreno y aumentando el riesgo de desbordamientos. Los ríos más afectados en la comarca incluyen:

Río Guadalete

Río Majaceite

Arroyos menores de la sierra

Las lluvias continúan sumando litros y el riesgo hidrológico se mantiene alto, especialmente en las zonas ya castigadas por los acumulados anteriores.

🔴La EMA prepara junto al ayuntamiento y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la evacuación preventiva del municipio de Grazalema, unas 1.500 personas, en #Cádiz ante el riesgo de hundimientos en el terreno.

✅ Desplegado albergue de @CruzRojaAND en Ronda para asistir a… pic.twitter.com/fAS2YifZvg — EMA 112 (@E112Andalucia) February 5, 2026

Bomberos y equipos de emergencia en acción

Hasta 200 bomberos del CBPC con 100 vehículos trabajan sin descanso en Grazalema, Jerez, Algeciras, Ubrique y Arcos. Sus principales tareas incluyen:

Rescates de personas y animales atrapados por agua o desprendimientos

Achiques de agua en calles y viviendas inundadas

Retirada de árboles, muros y techos con riesgo de caída

Durante la jornada del miércoles, se registraron 320 intervenciones en menos de 12 horas, y las labores continuaron el jueves para minimizar los daños y garantizar la seguridad de la población.

Se ordena el desalojo de la localidad de Grazalema. Los cerca de 2000 l recogidos estos días han saturado los suelos kársticos y las imágenes de agua emergiendo por debajo de las casas muestran un peligro evidente de colapso y de hundimiento. Desde AMETSE todo nuestro ánimo. pic.twitter.com/XbUvpBH3Ox — AMETSE (@MeteoSE) February 5, 2026

La llegada de la borrasca Marta

El sábado se espera la llegada de la borrasca Marta, que traerá:

Lluvias muy abundantes , especialmente en el sur y oeste peninsular

Vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia, sur y este peninsular, y Baleares

Nieve en cotas medias del centro y norte de la península, entre 900 y 1.500 metros

Esto podría agravar el riesgo de desbordamientos, corrimientos y daños en infraestructuras, especialmente en zonas ya castigadas.