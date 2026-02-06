Borrasca Leonardo en directo hoy | Carreteras cortadas, avisos de la AEMET por inundaciones y última hora del temporal en España
Gran parte de España ha amanecido este viernes, 6 de febrero, en aviso naranja de la AEMET por lluvias intensas y fuertes vientos por la borrasca Leonardo
La AEMET confirma nevadas en estas zonas y precipitaciones de más de 200 mm: «Peligro extraordinario»
La borrasca Leonardo está causando estragos en gran parte de España en las últimas horas, dejando fuertes lluvias, tormentas e incluso inundaciones por la saturación de embalses distintas comunidades del país. Este viernes, 6 de febrero, ha amanecido en alerta naranja por la complicada situación de precipitaciones muy abundantes, sobre todo en Andalucía y Extremadura. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por posibles inundaciones desde este miércoles 4 hasta, al menos, el próximo sábado 7 de febrero.
¿Cuándo va a dejar de llover en España?
La borrasca Leonardo está dejando fuertes lluvias, viento, oleaje y nieve en gran parte de España. Sólo en Andalucía, los efectos del temporal han obligado ya a evacuar a más de 3.000 personas. Las borrascas que no han parado de pasar por España en el último mes parece no tener fin, y Leonardo se quedará, al menos, hasta el fin de semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Sin embargo, el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca, por lo que el tiempo se mantendrá inestable durante el domingo y el lunes, cuando las lluvias empezarán a perder intensidad. Aun así, la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo muy alta, cercana al 95%.
El martes empezará a notarse el cambio de situación. Aunque el cielo seguirá cubierto y con riesgo de chubasco aislados, las temperaturas comenzarán a subir. Aun así, la AEMET señala que podría mantenerse la inestabilidad.
Cortadas once vías de la red provincial de carreteras cordobesas por los efectos de la borrasca
La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en las últimas horas por la borrasca Leonardo, a primera hora de este viernes, un total de once vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico.
Según detalla la institución provincial, en la zona de Pozoblanco, continúa cortada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla; mientras que en la zona de Fuente Palmera es la CO-3313, de A-431 a A-3051, la vía cortada, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.
La mujer arrastrada por el río en Sayalonga, Málaga, se lanzó al agua para rescatar a su perro
La mujer desaparecida en el río Turvilla de Sayalonga, Málaga, se lanzó al agua para intentar rescatar a su perro, que fue arrastrado por la fuerte corriente del río.
Preocupa el Guadalquivir
Preocupación por el Guadalquivir que sigue en nivel rojo en muchos puntos de su cauce aunque está razonablemente estabilizado gracias a la relativa tregua del día de hoy viernes.
Seis carreteras autonómicas en Córdoba siguen cortadas como consecuencia de las lluvias y vientos
La Junta de Andalucía ha informado de que el número de vías la Red Autonómica de Carreteras cortadas en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de la borrasca Leonardo asciende en la mañana de este viernes a seis.
Según ha detallado el Gobierno andaluz, la carretera A-333, del PK 30+600 al 46+500 y en el PK 47+00, entre Iznájar y Priego de Córdoba, está cortada por desprendimientos y por un salto de agua. En el pk 47 se ha producido un desprendimiento del carril derecho, de dos metros de longitud aproximadamente y que «parece que va en aumento», motivo por el que se están evaluando las actuaciones necesarias.
Gelves retira vehículos del cauce y recomienda el desalojo de garajes subterráneos
El Ayuntamiento de Gelves ha retirado vehículos estacionados en la margen del Guadalquivir y ha recomendado el desalojo de los que se encuentren en garajes subterráneos ubicados cerca del cauce, como medida preventiva, ante la crecida considerable del río, tal como aparece publicado en un bando municipal.
«Se han retirado los vehículos sin que tener una orden de desalojo porque era una prevención con respecto al río, que lleva mucho caudal, mucha corriente y muchísima velocidad», ha abundado al respecto la alcaldesa, Isabel Herrera.
Moreno ve «muy difícil» que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas «antes de una semana»
El presidente de la Junta de Adalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser «muy difícil» que los vecinos de Grazalema (Cádiz) puedan volver a sus casas antes de «seis o siete días».
Así se ha pronunciado Moreno, en relación con desalojo completo que se tuvo que producir en la tarde de este jueves de Grazalema por riesgos de derrumbes y desprendimientos de tierra como consecuencia de la gran acumulación de agua en el municipio, que ha alcanzado cifras históricas en estos últimos días del temporal que azota a Andalucía.
Moreno visita este viernes el municipio de Huétor Tájar
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitará este viernes 6 de febrero la localidad de Húetor Tájar, en la comarca granadina de Loja, convertido «en una isla» tras sumar al desbordamiento del río Genil por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo «el agua procedente del deshielo de la parte más baja de Sierra Nevada».
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha asumido el control de la situación en Huétor Tájar (Granada), donde el desbordamiento del río Genil y del arroyo Milanos inundó este jueves calles, viviendas y sótanos obligando a realizar rescates como el realizado por la Guardia Civil de cuatro personas que habían quedado atrapadas en un turismo.
Andalucía registra cerca de 9.000 incidencias y 7.000 evacuados por la borrasca
Andalucía ha registrado un total de 8.696 incidencias por el paso de las distintas borrascas que han azotado la comunidad, de las cuales 1.411 se produjeron durante la jornada de este jueves. Además, como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de los ríos, la región ha contabilizado cerca de 7.000 personas desalojadas.
La Guardia Civil dedica «todo el personal disponible» a labores de auxilio
La Guardia Civil de Córdoba ha informado en la madrigada de este viernes de que «todo el personal disponible» está actualmente trabajando en «las labores de auxilio que precise la población» afectada por la subida de los cauces de los ríos y las distintas incidencias provocadas por las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en los últimos días y provocados por la borrasca Leonardo.
El temporal de lluvia corta 180 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 140 en Andalucía
El temporal de lluvia provoca este viernes el corte de hasta 180 carreteras por inundaciones y por desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la red principal, Tráfico destaca los cortes en Cádiz de la A-48 en Vejer de la Frontera en dirección a Tarifa; en Jaén la A-44 en Campillo de Arenas en sentido Granada; y cortada también la salida 382 de la A-5 a su paso por Talavera la Real en la provincia de Badajoz en dirección a la EX-363.
Sigue por tierra y aire la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga
La búsqueda de la mujer desaparecida este pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, continúa este viernes tanto por aire, a través de dron, como por tierra y dentro del río.
Fuentes de la Guardia Civil han señalado que la búsqueda continúa activa con un amplio dispositivo desplegado en el que, al igual que la jornada anterior, participan entre otros patrullas y especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña y el equipo Pegaso con el dron. Además, se incorporan del Servicio Cinológico. De igual modo, participan bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.
El río Guadalquivir casi cubre el Puente Romano de Córdoba y roza los 5 metros de nivel
El río Guadalquivir se ha desbordado a su paso por Córdoba y ha llegado a rozar los cinco metros de nivel (4,99 de lámina de agua según los últimos datos), una cota que no se alcanzaba desde hace más de 15 años y que refleja la magnitud del episodio de lluvias registrado en la provincia y los efectos de la borrasca Leonardo. El aumento del caudal ha obligado a extremar la vigilancia en las zonas más cercanas al cauce, ya ha obligado a desalojar a centenares de viviendas.
La Unidad Militar de Emergencias sigue trabajando en Andalucía
La Unidad Militar de Emergencias continúa realizando labores ante las incidencias registradas de la borrasca Leonardo en la región andaluza. Durante esta madrugada, varias Unidades se han desplazado a la localidad de Benaoján en la provincia de Málaga.
En colaboración con la Guardia Civil han realizado misiones de achique y evacuación de vecinos debido a los posibles peligros de desprendimientos en sus domicilios.
Aviso amarillo este viernes en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla por hasta 60 l/m2
La borrasca Leonardo se despide de Andalucía este viernes, 6 de febrero, dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga, con acumulaciones de hasta 60 l/m2 en Grazalema, previsión que se mantendrá hasta el sábado. Además, el viento y el oleaje activarán el aviso amarillo en el litoral andaluz.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la lluvia continuará durante toda la jornada en Grazalema, donde se mantiene el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 60 l/m2 hasta el sábado. En esta comarca, el viento soplará con rachas del oeste de hasta 70 km/h, activando el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 18:00 horas.
Almería y Huelva retoman clases este viernes mientras 86 municipios del resto de Andalucía siguen cerrados
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que este viernes, 6 de febrero, se retomará la actividad educativa en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras e infraestructuras dañadas. En concreto, en las provincias de Almería y Huelva las clases se impartirán con normalidad en todos los municipios, mientras que 86 municipios del resto de la región permanecerán cerrados, de los cuales 31 corresponden a Cádiz, 30 a Málaga, 18 a Granada, cinco a Jaén y uno a Sevilla y Córdoba respectivamente. Además, se mantienen cerrados algunos centros concretos en determinadas zonas por riesgo.
Todos los universitarios andaluces vuelven a clase este viernes, salvo en la Universidad de Cádiz
Todas las universidades públicas andaluzas que habían suspendido su actividad lectiva este jueves –Universidad de Almería (UAL), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)– han anunciado que retomarán las clases presenciales este viernes, 5 de febrero, excepto la Universidad de Cádiz (UCA), que ha decidido mantener la suspensión debido a la situación provocada por las borrascas en la provincia.
Según diversos comunicados, estas universidades se suman a la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US), que ya reanudaron sus clases este jueves
Renfe mantiene suspendidos los trenes en Andalucía, salvo el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba y el C1 de Málaga
Renfe mantiene cancelados a primera hora de este viernes 6 de febrero la inmensa mayoría de trenes que circulan por Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba y el servicio de Media Distancia entre Linares (Jaén) y Madrid.
Según la última actualización difundida por Renfe a las 07:15 horas, se mantienen suprimidos todos los servicios de Alta Velocidad con origen o destino Andalucía, excepto el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba. Así, no circulan todos los servicios AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga, el Intercity Almería-Madrid, el Alvia Almería-Granada-Madrid, los servicios de bus Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera (como servicio alternativo al Alvia desde el 20 de enero) y el Alvia Cádiz-Córdoba.
Cuatro ríos y tres embalses en nivel rojo con 14 carreteras cortadas
La borrasca Leonardo está provocando importantes incidencias en la jornada del jueves con especial atención al estado de los cauces de los ríos y del viento. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la provincia de Sevilla hasta las 18:00 horas.
El servicio de emergencias 112 Andalucía ha atendido 18 incidencias relacionadas con el temporal durante la jornada del jueves. Asimismo, 11 vecinos de El Palmar de Troya y 76 de Écija están desalojados ante la crecida del Arroyo Salado y el río Genil, respectivamente.
Nivel rojo en Madrid por posibles desbordamientos del Jarama y Manzanares
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, también a su paso por la localidad de Titulcia, en Algete y en Valdepeñas; del río Manzanares en Rivas-Vaciamadrid; y del río Alberche en Aldea del Fresno.
Pedro Sánchez se desplaza este viernes a Andalucía para visitar las zonas afectadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes por la mañana a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal, según indican desde Moncloa.