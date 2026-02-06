Borrasca Leonardo en directo hoy | Carreteras cortadas, avisos de la AEMET por inundaciones y última hora del temporal en España

La borrasca Leonardo está causando estragos en gran parte de España en las últimas horas, dejando fuertes lluvias, tormentas e incluso inundaciones por la saturación de embalses distintas comunidades del país. Este viernes, 6 de febrero, ha amanecido en alerta naranja por la complicada situación de precipitaciones muy abundantes, sobre todo en Andalucía y Extremadura. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por posibles inundaciones desde este miércoles 4 hasta, al menos, el próximo sábado 7 de febrero.

¿Cuándo va a dejar de llover en España?

La borrasca Leonardo está dejando fuertes lluvias, viento, oleaje y nieve en gran parte de España. Sólo en Andalucía, los efectos del temporal han obligado ya a evacuar a más de 3.000 personas. Las borrascas que no han parado de pasar por España en el último mes parece no tener fin, y Leonardo se quedará, al menos, hasta el fin de semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca, por lo que el tiempo se mantendrá inestable durante el domingo y el lunes, cuando las lluvias empezarán a perder intensidad. Aun así, la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo muy alta, cercana al 95%.

El martes empezará a notarse el cambio de situación. Aunque el cielo seguirá cubierto y con riesgo de chubasco aislados, las temperaturas comenzarán a subir. Aun así, la AEMET señala que podría mantenerse la inestabilidad.