Más de 900 evacuados en Jerez de la Frontera, Jimena y San Roque por el riesgo de inundaciones

Más de 900 personas han tenido que ser desalojadas en los municipios de Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, por el riesgo de inundaciones ante las intensas lluvias previstas a partir de esta medianoche por la llegada de la borrasca Leonardo. Las zonas evacuadas se encuentran en las inmediaciones del río Guadalete.

El Ayuntamiento de Jerez ha informado de que ha iniciado el desalojo de los vecinos durante la tarde de este martes. Más de 150 ya han sido evacuados, y 38 de ellos han sido realojados por el consistorio. La evacuación de las otras 750 personas está prevista para las próximas horas. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local están a cargo de los desalojos.

Las autoridades han previsto el desalojo de unas 200 viviendas en varias zonas cercanas al río Guadalete. Las Pachecas, Cejos del Inglés, La Ina, Lomopardo, La Greduela, la Mesa del Corral en La Barca, San Isidro del Guadalete, El Rabanito en Guadalcacín, El Portal, El Portalillo, La Corta en la zona de la Venta Las Angulas, son algunas de las zonas que serán evacuadas. También se está valorando desalojar en Nueva Jarilla.

El río «se encuentra en alerta roja y se pueden producir inundaciones importantes, incluso inundarse zonas que no se inundaban desde hace 50 años», ha explicado el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Desde el Consistorio han añadido que para los desalojos «no sólo se han tenido en cuenta las últimas inundaciones, sino que se ha ampliado el margen de seguridad».

La Policía Local y Guardia Civil han comenzado también el desalojo obligatorio de todas las zonas inundables de Jimena de la Frontera como medida preventiva ante los desbordamientos de ríos y arroyos. El Ayuntamiento de Jimena está habilitando infraestructuras para acoger a los vecinos evacuados en caso necesario.

Y en San Roque, también siguiendo las órdenes de la Junta de Andalucía, se está procediendo al desalojo preventivo de los vecinos, comenzando por la ribera del Guadarranque. El Ayuntamiento ha habilitado el Pabellón Ciudad de San Roque para acoger a quienes lo necesiten.