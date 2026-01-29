Más de 600 personas afectadas y 14 zonas rurales evacuadas por la crecida del río Guadalete

La crecida del río Guadalete ha obligado a preparar la evacuación inminente de 14 zonas rurales de la comarca de Jerez de la Frontera (Cádiz). Las autoridades han activado el nivel de alerta roja por la bajada del cauce del río, que supera los seis metros, y que afecta a unas 600 personas.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local, en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2, por lo que la Junta de Andalucía asumirá el mando de la situación.

Durante la noche del miércoles ya se llevó a cabo el desalojo preventivo de más de una decena de viviendas en Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas. Ahora la zona de evacuación se ha ampliado al resto de barriadas y pedanías de la zona rural de Jerez, donde viven unas 300 personas. El Ayuntamiento ha acondicionado el polideportivo de Chapín para que Cruz Roja pueda atender a las familias desplazadas.

Las zonas desalojadas van a ser Portalillo, El Portal, Las 500, La Corta, La Greduela, La Ina, Los Cejos del Inglés, Las Pachecas, Los Lagos, Repastaderos, Zarandillas, Lomopardo, Mesas del Corral y Cañada del Carrillo. Además, Magallanes, La Guareña y Rajamancera se mantienen en estado de observación.

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, ha reconocido desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en La Cartuja, que son «momentos frenéticos» los que están viviendo estos días, porque «en muy poco tiempo cambia el escenario porque cambia el río».

En ese sentido, la alcaldesa ha indicado que el Guadalete es «un río vivo» que «no solamente depende de su propio caudal, sino del caudal del que se le nutre» con lo que le llegan de arroyos y afluentes, además de depender de otros fenómenos como el viento, el coeficiente de mareas y las lluvias.

Sobre los desalojos anunciados, la alcaldesa ha asegurado que esa cifra, con unos 600 vecinos afectados, «pone en evidencia la magnitud del problema ante el que nos encontramos», la cual es «muy parecida a la que sufrimos en el año 2009», cuando también se desbordó el Guadalete, y recalcando que no son escenarios como los experimentados con las últimas danas, que también provocaron inundaciones en Jerez.

«Es una situación distinta, mucho más compleja, una situación en la que, insisto, tenemos que estar muy preparados para afrontarla, porque ojalá no llegue a confirmarse, pero la situación es compleja», en referencia a las previsiones que empeoran «a las tres de la tarde» en cuanto a la meteorología y el viernes «a las ocho de la mañana».