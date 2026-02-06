Insultos a Sánchez en su visita a las zonas afectadas por el temporal: «¡Ratero malo, vete de aquí!»

Pedro Sánchez ha sido recibido con gritos y abucheos a su llegada a San Roque (Cádiz) para visitar las zonas afectadas por las lluvias de los últimos días. El socialista ha sido increpado por varios vecinos cuando bajaba del Super Puma que le ha trasladado desde Sevilla a la localidad gaditana.

Sánchez ha improvisado este viernes su visita a los municipios golpeados por la borrasca Leonardo, que no figuraba a primera hora en su agenda oficial.

La cifra de desalojos preventivos que se ha registrado en Andalucía como consecuencia del temporal supera los 8.600. La borrasca está provocando importantes incidencias en las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Huelva y preocupa especialmente la crecida del Guadalquivir y del Guadiana, así como la situación de varios embalses, que han alcanzado su capacidad máxima.

El pueblo de Grazalema (1.500 habitantes) ha tenido que ser evacuado en su totalidad por el riesgo de desprendimientos a causa de las intensas lluvias. Sin embargo, Sánchez -que se ha desplazado hasta Sevilla en Falcon- no lo ha sobrevolado en helicóptero, como sí ha hecho en otras localidades.

Desde San Roque, se ha dirigido a los ciudadanos para pedirles «confianza» en los expertos y en los servicios de emergencia, además de «calma y paciencia».

El dirigente socialista ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones, entre ellas la Junta de Andalucía, en la gestión de lo que ha calificado de «emergencia climática».