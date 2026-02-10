El pago del alquiler consume ya más del 38% de los ingresos netos de las familias, por encima del 28% de la renta que requiere de media el pago de las hipotecas.

Según los datos del cuarto trimestre de 2025 publicados por Idealista, el nivel de ingresos necesarios para acceder a la vivienda supera el umbral del 30% en el caso del alquiler establecido por los expertos como el máximo recomendable, debido «a la falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios».

Un 46% en Barcelona ciudad

Barcelona es la capital que mayor esfuerzo exige a los hogares, con un 46% de los ingresos destinados al alquiler, y son doce las capitales en las que este índice supera al recomendado por los expertos.

Así, a la ciudad condal le sigue Palma (43%), Málaga (41%), Valencia (40%), Madrid (40%), Segovia y Alicante (38%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Bilbao (33%), San Sebastián y Sevilla (31% en ambos casos).

Por provincias, Málaga es la menos asequible para el alquiler, ya que supone el 52% de los ingresos familiares, seguida de Baleares (con el 46% de los ingresos), Barcelona (42%), Santa Cruz de Tenerife (40%), Comunidad de Madrid (38%), Las Palmas (38%), Valencia (37%) y Alicante (37%).

Esfuerzo para comprar

Aunque el esfuerzo es menor que en alquiler, el de la compra también supera al recomendado en las capitales de Palma (46%), Málaga (37%), San Sebastián (37%), Madrid (33%) y Barcelona (30%).

Por debajo del umbral del 30% recomendado, se sitúan las ciudades de Alicante (28%), Valencia (27%), Granada (26%), Santa Cruz de Tenerife (25%), Cádiz (25%), La Coruña (25%), Pamplona, Pontevedra y Vitoria (24% en los 3 casos), mientras que la menor tasa se da en Jaén, Lleida y Melilla (13% en las 3 capitales), Zamora, Palencia y Huesca (14%).