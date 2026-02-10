El histórico oficio que fue esencial en la posguerra española: hoy solo nos acordamos de ellos en los refranes

La posguerra española estuvo marcada por la escasez, el aislamiento económico y las dificultades logísticas. En ese contexto, ciertos oficios tradicionales recuperaron un protagonismo que parecía destinado a desaparecer con la llegada del ferrocarril y los primeros vehículos a motor.

Uno de ellos estaba dedicado al transporte de mercancías con animales de carga, pero la actividad no era para nada nueva. Desde la Edad Media, el oficio que estamos por revelar fue una pieza esencial del comercio interior. En la posguerra española, con la falta de combustible, neumáticos y repuestos mecánicos, este sistema volvió a ser, en muchos casos, imprescindible.

¿Cuál es el histórico oficio que fue crucial en la posguerra española?

El histórico oficio que nos compete en esta ocasión es el de los arrieros, dedicados al transporte de mercancías con animales de carga, principalmente mulas y burros. El término arriero procede de la acción de arrear, es decir, guiar a las bestias de carga mediante órdenes breves.

Expresiones como ‘¡Arre!’ para avanzar o ‘¡So!’ para detenerse formaban parte del lenguaje cotidiano del oficio. El conjunto de animales se conocía como recua o arria, y cuando estos iban atados en fila se hablaba de reata, una disposición especialmente útil en desfiladeros y caminos de montaña.

Las mulas eran el animal más valorado por su resistencia y capacidad de carga, que podía oscilar entre los 90 y los 130 kilos, mientras que los burros transportaban menos peso. A diferencia de los bueyes, las acémilas soportaban mejor el calor y requerían menos recursos para alimentarse, una ventaja decisiva en tiempos de penuria como los de la posguerra española.

El equipamiento también era fundamental. Albardas, serones, angarillas y alforjas, fabricados con esparto, cuero o madera, permitían equilibrar la carga y proteger mercancías frágiles como cerámica o vidrio. Todo debía colocarse con precisión para evitar heridas al animal y pérdidas durante el trayecto.

El estraperlo, un actor clave de la posguerra española para los arrieros

Durante los años cuarenta, el arriero se situó en el centro de la economía informal. El racionamiento y el control estatal de los alimentos impulsaron el estraperlo, un mercado clandestino que trataba de cubrir las necesidades básicas de la población.

En este escenario, los arrieros transportaban productos como trigo, harina, aceite o azúcar por rutas secundarias y senderos poco vigilados.

Los desplazamientos nocturnos eran habituales para evitar controles, y el riesgo era elevado. La incautación de la carga o de los animales suponía un golpe económico difícil de superar. Aun así, la actividad continuó porque, en muchas zonas rurales y montañosas, era la única vía para conectar pueblos aislados con mercados o estaciones de tren.

En provincias del interior, como Cuenca, Zamora o León, la arriería funcionó además como complemento a una agricultura insuficiente. Muchas familias encontraban en este oficio una forma de diversificar ingresos y asegurar la supervivencia en un periodo especialmente duro de la posguerra española.

Del camino al refrán que muchos decimos: la huella cultural del arriero

La vida del arriero transcurría entre caminos, ventas y posadas. Se dormía a menudo en pajares, cerca de los animales, y la alimentación era básica. La experiencia se adquiría desde la infancia, acompañando a padres y familiares en rutas repetidas durante años. Ese conocimiento del territorio convirtió a los arrieros en transmisores de noticias, canciones y relatos populares.

De ese mundo procede el conocido refrán «Arrieros somos y en el camino nos encontraremos», una expresión que resume tanto la dureza del oficio como la idea de reciprocidad y memoria compartida. Con la mecanización agraria, la mejora de las carreteras y el éxodo rural de los años 50 y 70, la arriería entró en un declive definitivo.

Hoy, el oficio ha desaparecido casi por completo, pero su papel en la posguerra española explica por qué, durante un tiempo, fue mucho más que una ocupación rural: fue una pieza básica para sostener la economía cotidiana de un país marcado por la escasez.