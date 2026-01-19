En la posguerra fue comida de subsistencia para muchos españoles: hoy esta sopa no está ni en los restaurantes

La época de la posguerra española se recuerda como un momento difícil en el que la sociedad debía adaptarse constantemente a lo que había. Eso afectaba al trabajo, a la rutina y, de forma muy clara, a la comida. Si no se conseguía carne, la solución tenía que estar en alguna verdura. Así es como el ingenio fue sacando recetas de posguerra que con el tiempo se han quedado en el olvido.

Una de las comidas que más se repitió en la posguerra fue una sopa sencilla, que se hacía con poco, pero calentaba el estómago. Lo curioso es que, pese a ser sabrosa y muy nutritiva, hoy en día prácticamente ningún restaurante la tiene en la carta.

Esta es la sopa que en la posguerra comían cientos de españoles y que hoy casi ha desaparecido

La sopa que en la posguerra comieron cientos de españoles pero que hoy no se ve en ningún restaurante es la sopa de berros. Su presencia en muchas casas no fue casual. Los berros crecían de forma silvestre en arroyos, acequias y zonas húmedas, sin necesidad de comprarlos ni depender del mercado. Bastaba con conocer el terreno y dedicar un rato a recogerlos.

En una época en la que conseguir carne para un guiso resultaba complicado y donde las gallinas no estaban al alcance de la gran mayoría, la verdura se convirtió en una base imprescindible de la alimentación de posguerra. El berro, además, aportaba un sabor muy intenso.

Sin embargo, la realidad es que con el paso de los años esta sopa quedó asociada a tiempos duros y, cuando la situación mejoró, muchas familias dejaron de prepararla.

La receta de la sopa de berros tal y como se hacía en la posguerra

Según la receta original recogida en el libro Las recetas del hambre. La comida de los años de posguerra, de David Conde y Lorenzo Mariano, la sopa de berros se hacía de forma muy sencilla, sin medidas fijas y con lo que hubiera en casa en ese momento.

Ingredientes:

Cebolla.

Aceite.

Berros.

Sal.

Pimentón.

Agua.

Pan, arroz o cualquier otro alimento disponible para añadir al final.

Procedimiento:

Se doraba en una cazuela la cebolla muy picada con un poco de aceite, siempre a fuego suave.

siempre a fuego suave. Cuando empezaba a tomar color, se añadían las hojas y los tallos de los berros, previamente lavados y cortados, y se les daba unas vueltas sin dejar que se frieran.

Se salaba con cuidado, se incorporaba un poco de pimentón y se añadía agua hasta cubrirlo todo.

La sopa se dejaba cocer a fuego lento durante unos minutos. Justo antes de llevarla a la mesa, se añadía arroz, pan frito o cualquier cosa que se tuviera a mano para hacerla más consistente.

Hoy, si se quiere preparar esta sopa en casa, se puede adaptar sin perder su esencia. Una patata ayuda a espesar, el caldo suave sustituye al agua y un triturado final afina la textura. Algunos añaden un chorrito de aceite de oliva al servir. El resultado es un sabor intenso.

Cuáles son los beneficios de comer berros

El berro aporta vitamina C en cantidad, más de lo que muchos imaginan, y ayuda a reforzar el sistema inmunológico. También contiene vitamina K, importante para los huesos, y minerales.

Asimismo, resulta ligero y fácil de digerir. Por otro lado, su sabor ligeramente picante mejora platos sencillos sin necesidad de añadir muchos ingredientes.