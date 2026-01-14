Todos hemos dicho alguna vez esta expresión, pero pocos saben que se inventó en la posguerra española

De la posguerra española hemos heredado platos tradicionales, pero también algunas expresiones que han sobrevivido al pasado del tiempo y se han consolidado. Una que marcó profundamente a más de una generación es el parte como sinónimo de las noticias.

Nació hace menos de un siglo, durante la Guerra Civil por lo que los más mayores todavía recuerdan cómo se usaba en los primeros años. Era una expresión ligada al conflicto.

Realmente era la abreviación de el parte de guerra. Las informaciones que se emitían por las radios oficiales, para contar (a veces de forma falsificada) cómo avanzaba la batalla.

El origen militar de la expresión que triunfó en la posguerra española

La palabra parte ya existía antes de la Guerra Civil, pero fue durante el conflicto bélico cuando adquirió el significado que conocemos hoy.

Desde las trincheras, los ejércitos emitían el llamado parte de guerra, un comunicado oficial en el que se informaba sobre el desarrollo de las operaciones militares.

Estos partes no eran informes al uso. Eran documentos cuidadosamente elaborados para controlar la información, elevar la moral de la población y reforzar el discurso del bando franquista.

En ellos se hablaba de victorias, avances y éxitos, mientras se ocultaban derrotas o problemas internos. Con la llegada de la radio como medio de masas, estos comunicados empezaron a difundirse de forma diaria a través de los noticieros.

Aunque estuviera sesgado, era una de las pocas maneras de enterarse del desarrollo de la Guerra Civil, por lo que millones de españoles lo oían cada día. En la posguerra se consolidó reducido a el parte.

Por qué en la posguerra española se consolidó la expresión ‘el parte’

La expresión podría haber pasado al olvidado después de la Guerra Civil, pero el régimen de Franco mantuvo el control absoluto sobre los medios de comunicación.

La sociedad siguió militarizada en muchos aspectos. Aunque el conflicto había terminado, la fórmula del parte informativo continuó utilizándose durante los primeros años de la posguerra.

La propaganda daba sus frutos, por lo que las radios continuaron emitiendo comunicados oficiales que marcaban la línea ideológica del franquismo. La información era filtrada y escasa, pero la población la consumía en masa porque era de las pocas formas de conocer la actualidad.

Con el paso del tiempo, estos partes fueron sustituidos por informativos más convencionales, pero el término ya se había instalado en la jerga popular. Decir escuchar el parte pasó a significar enterarse de las noticias, aunque todos sabían que no se trataba de una información neutral.

Así, la expresión sobrevivió al franquismo y se mantuvo en el lenguaje cotidiano, incluso cuando la censura desapareció y llegaron medios más plurales.

Otros usos que se dan a la expresión ‘el parte’ en español

Lo más común es usar el parte como sinónimo de los noticieros. De hecho, seguro que has escuchado a tu abuelo o a tu madre describir así a las noticias dadas por radio o televisión.

No obstante, algunos le dan una connotación extra, vinculada a esa imagen negativa de la información durante el franquismo. Ellos lo ligan a las comunicaciones que están condicionadas por intereses políticos, institucionales o empresariales.

Este caso tampoco es una excepción en español. Tenemos otras expresiones como llamar pavos al dinero, que también comenzaron a difundirse durante la posguerra.