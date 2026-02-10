Era una especie invasora pero China ha conseguido que sea una solución: ahora es un negocio multimillonario

China ha transformado el cangrejo de río rojo (Procambarus clarkii) en el motor de una industria multimillonaria. Esta especie invasora originaria de Estados Unidos llegó a Asia durante la guerra chino-japonesa, entre 1937 y 1945. Sin embargo, mientras en EEUU y Europa su presencia causaba graves perjuicios, China adoptó un enfoque completamente diferente. En regiones como Hubei y Hunan, el cangrejo rojo de río pasó a formar parte de la gastronomía local. En pocos años, China consumía más del 90% de los cangrejos de río del mundo, superando con creces la demanda estadounidense.

Sin embargo, llegó un momento en que la recolección de cangrejos silvestres dejó de ser suficiente. Pero China no se rindió, y apostó por la producción a gran escala. Entre 2003 y 2018, la producción de cangrejos de río se multiplicó por 30, creando una cadena de suministro valorada en unos 53.000 millones de dólares.

La estrategia de China con el cangrejo rojo del río

El paso decisivo fue la integración de los cangrejos en los arrozales. «Mientras que alrededor se excavan canales profundos en forma de anillo, suficientes para que los cangrejos de río circulen sin llegar directamente a la zona de las raíces del arroz, Tras la cosecha, la paja no se quema ni se retira. El campo permanece inundado, y la capa de paja actúa como una manta natural para los cangrejos jóvenes, proporcionándoles calor, refugio y alimento».

El resultado es un ecosistema planificado: el cangrejo recicla nutrientes, controla plagas y mejora la calidad del suelo. «Después de 3 a 5 años de un sistema de cultivo de arroz con cangrejo de río, el contenido promedio de carbono orgánico del suelo aumenta entre un 15% y un 25%, la capacidad de retención de agua crece entre un 10% y un 18% y la compactación disminuye significativamente».

China también ha ido un paso más allá, creando sistemas integrados que incluyen peces, cangrejos peludos chinos y patos. Los patos se alimentan de larvas de cangrejos y plagas, fertilizando los campos; los cangrejos peludos remueven el barro y consumen residuos orgánicos; los peces oxigenan el agua y aceleran la mineralización de nutrientes. Los modelos consolidados pueden aumentar el beneficio neto de entre 45% y 270%.

Características y riesgos

La coloración del caparazón del cangrejo de río es variable, predominando el rojo intenso, aunque también puede presentar tonos gris azulados. Su caparazón muestra numerosas espinas a ambos lados de la sutura cervical, y las suturas longitudinales están unidas, a diferencia del cangrejo señal y de las especies autóctonas.

El rostro es afilado y cóncavo, de forma triangular, con una pequeña espina cervical y una areola reducida. Las antenas primarias son largas, mientras que las pinzas son muy espinosas, dentadas y terminadas en punta. Puede alcanzar entre 10 y 12 cm de longitud y un peso aproximado de 50 gramos. El cefalotórax es granular, con pequeños tubérculos distribuidos sobre su superficie.

El cangrejo de río es una especie territorial y agresiva, de hábitos crepusculares y nocturnos, capaz de soportar bajos niveles de oxígeno, altas temperaturas y elevados grados de contaminación del agua. Habita tanto aguas lénticas como lóticas, prefiriendo sustratos blandos de ríos y lagunas y evitando las fuertes corrientes.

Su impacto ecológico incluye la transformación física del medio por su hábito escarbador, que degrada las orillas; la destrucción de la vegetación, desestructurando la red trófica y alterando la productividad del ecosistema; y la regresión de poblaciones de anfibios y peces, depredando sobre sus huevos, además del desplazamiento del cangrejo autóctono Austropotamobius pallipes.

Desde el punto de vista económico, provoca daños significativos en los cultivos de arroz por forrajeo y actividad escarbadora, pero también genera un impacto positivo al ser una especie comercializable para consumo. En cuanto al impacto sanitario, es portador del hongo Aphanomyces astaci, responsable de la afanomicosis, puede transmitir tularemia y acumula metales pesados y diversas toxinas.

Estrategia en los arrozales

Dentro de este sistema, el cangrejo de río consume restos vegetales, materia orgánica en descomposición, organismos del fondo marino y larvas de insectos. Cuando el arrozal permanece inundado con 20 a 40 centímetros de agua y la paja se deja en el campo, la descomposición se acelera y la densidad de microorganismos y plancton aumenta significativamente.

Las investigaciones realizadas en regiones como Hubei indican que los arrozales integrados con cangrejos de río mostraron densidades de plagas entre un 20% y un 30% más bajas. En cuanto al suelo, los excrementos y los propios cangrejos de río que mueren en el campo introducen carbono orgánico, nitrógeno y potasio en formas que los cultivos pueden asimilar más fácilmente.

Para reducir aún más los pesticidas y aprovechar mejor todos los recursos, en algunas regiones se han empezado a introducir patos en los arrozales. Los informes de proyectos piloto indican que la presencia de patos puede reducir la necesidad de pesticidas y herbicidas en aproximadamente un 70%. En sólo unas décadas, China ha logrado transformar una especie invasora en una solución productiva.