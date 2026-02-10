Lo que debería ser una operación de mantenimiento rutinaria se está convirtiendo en una tragedia ecológica en Calahorra. El vaciado del embalse de El Perdiguero, necesario para sustituir las válvulas de fondo de la presa, ha encendido todas las alarmas de los expertos en biodiversidad.

Pese a que la seguridad técnica está justificada, la ausencia de una estrategia de rescate coordinada está dejando a su suerte a especies que se encuentran en peligro crítico de extinción, contraviniendo presuntamente la actual normativa de protección natural de la región.

Especies al límite: de la anguila europea al pez fraile

El descenso brusco del nivel del agua ha expuesto la fragilidad del ecosistema de El Perdiguero. Aunque se realizaron rescates puntuales al inicio de las obras, los especialistas denuncian que han sido insuficientes para el volumen de fauna que alberga el vaso del embalse.

Las especies más afectadas por esta «trampa de barro» son:

Pez fraile : una joya de la fauna riojana catalogada en peligro de extinción que necesita aguas tranquilas para sobrevivir.

: una joya de la fauna riojana catalogada en peligro de extinción que necesita aguas tranquilas para sobrevivir. Anguila europea : se encuentra en una situación de peligro crítico a nivel internacional. Ya se han detectado ejemplares muertos al quedar atrapados en zonas donde el agua ha dejado de circular.

: se encuentra en una situación de peligro crítico a nivel internacional. Ya se han detectado ejemplares muertos al quedar atrapados en zonas donde el agua ha dejado de circular. Galápago leproso: esta tortuga protegida lucha por desplazarse entre los lodos buscando refugio mientras su hábitat desaparece por días.

A estos se suman especies como el barbo de Graells o la tenca, que ven cómo el oxígeno se agota en las pequeñas pozas que aún quedan en pie.

Un conflicto legal por la falta de previsión

La gran crítica de los expertos no es el mantenimiento de la presa, sino la falta de un plan de rescate previo y sistemático. La Ley 2/2023 de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja es clara: cualquier intervención de este tipo debe garantizar la conservación de la fauna.

Sin una estrategia que traslade de forma continua a los animales hacia tramos seguros del río Cidacos o humedales cercanos, la intervención técnica choca frontalmente con la legalidad ambiental. Los naturalistas exigen que, mientras quede un hilo de agua, se mantengan los trabajos de evacuación de ejemplares para evitar que el balance final de la obra sea un desierto de biodiversidad.

El oxígeno se agota en El Perdiguero

Conforme las máquinas avanzan en la sustitución de las válvulas, el margen de maniobra para los animales se reduce. La concentración de ejemplares en bolsas de agua cada vez más pequeñas acelera la mortandad. Para los biólogos de la zona, la situación es crítica y requiere una intervención de urgencia que no se limite a «actuaciones puntuales», sino a un rescate profesional que salve lo que queda de este ecosistema riojano.