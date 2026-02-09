Los pescadores vascos echan chispas: reclaman poder pescar angulas como en Asturias y Cantabria

La campaña de la angula vuelve a colocar al sector pesquero del norte de España en el centro del debate. En esta ocasión, son los pescadores vascos quienes han alzado la voz tras quedarse completamente fuera de la temporada, mientras en comunidades vecinas como Asturias y Cantabria la captura de este pescado sigue autorizada bajo estrictas condiciones.

La diferencia de criterios ha generado malestar entre los profesionales del País Vasco, que consideran que la prohibición total les sitúa en clara desventaja frente a otros territorios de la cornisa cantábrica.

Los pescadores vascos reclaman pescar angulas en igualdad con Asturias y Cantabria

La pesca de angulas en el País Vasco ha quedado suspendida esta temporada por decisión del Ejecutivo autonómico, apoyada en informes científicos que alertan del estado crítico de la anguila europea.

Esta medida contrasta con lo que ocurre en Asturias y Cantabria, donde la actividad continúa regulada mediante cupos, días limitados y controles específicos, sin llegar a una prohibición absoluta.

Ante esta situación, RusSpain informa que la Asociación de Pescadores de Angulas del País Vasco ha acudido a los tribunales para solicitar la aplicación de medidas cautelares que les permitan faenar mientras se resuelve el fondo del asunto.

Los pescadores defienden que su actividad tradicional podría desarrollarse bajo un marco de restricciones similar al de las comunidades vecinas.

La pesca de la angula en el País Vasco frente al modelo de Asturias y Cantabria

Uno de los principales argumentos del sector es la falta de un criterio homogéneo en la gestión de la pesca artesanal de angula. En Asturias, la campaña se extiende entre noviembre y febrero, con un número limitado de licencias y controles diarios de capturas. Cantabria aplica un sistema similar, con vigilancia reforzada y restricciones temporales.

En el País Vasco, sin embargo, la suspensión total ha dejado sin actividad a un colectivo reducido pero altamente especializado. Los anguleros sostienen que el impacto económico es significativo para varias localidades ribereñas y que la prohibición no se aplica de manera uniforme en el conjunto del norte peninsular.

El estado crítico de la anguila europea y su impacto en la pesca de angulas

La anguila europea (Anguilla anguilla) está catalogada como especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los informes científicos señalan una caída drástica de sus poblaciones en las últimas décadas, lo que ha motivado la adopción de medidas restrictivas en toda Europa.

Según los estudios citados por las administraciones, la angula se encuentra fuera de los límites biológicos seguros, lo que justificaría decisiones más severas para evitar su colapso.

No obstante, el sector pesquero vasco insiste en que la conservación puede compatibilizarse con una explotación muy controlada, como ocurre en otros territorios.

El alto valor de la angula y la presión sobre la pesquería tradicional

El elevado precio de la angula en el mercado, especialmente durante las fechas navideñas, añade una presión adicional sobre esta pesquería. El kilo puede superar ampliamente los 1.000 euros, lo que convierte a esta actividad en una de las más reguladas y vigiladas del sector extractivo.

Este valor económico explica tanto el interés por mantener la pesca como la necesidad de reforzar los controles. En este contexto, los pescadores vascos defienden que su experiencia y el reducido número de licencias permitirían una gestión responsable del recurso.

El desenlace del conflicto dependerá ahora de la resolución judicial y de posibles revisiones en los planes de gestión de la anguila.