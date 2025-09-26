‘Arma letal 5’: ¿qué ha pasado con la continuación de la saga que iba a dirigir Mel Gibson?

En la vorágine de secuelas tardías en la que vive Hollywood, no debería ser tan complicada la llegada de Arma letal 5 a los cines. Sin embargo, la implicación como director del propio Mel Gibson y la falta de información desde hace meses, augura severas complicaciones para el regreso de los detectives Martin Riggs y Roger Murtaugh. Una continuación que los fans llevan esperando más de un cuarto de siglo desde que en 1998 se estrenó, una última entrega con severos problemas en la producción y un abultado presupuesto de casi 150 millones de dólares. Pero ¿podremos ver el seguimiento en algún momento? ¿terminará dirigiéndola el realizador australiano?

No es, por otra parte, el único proyecto arduo que Gibson tiene en su agenda futura. Antes de la vuelta a la saga que redefinió las buddy films a finales de los 80, el dos veces ganador del premio de la Academia debe finalizar todavía el rodaje de La resurrección de Cristo. Sí, la secuela de La pasión de Cristo que en su momento ya le dio varios quebraderos de cabeza, pero también grandes ganancias económicas gracias a una recaudación de 622 millones de dólares en el box office internacional. Arma letal 5 está programada para llegar a las salas en 2026. Aunque no obstante, viendo los retrasos y las dificultades para sacar la preproducción adelante, todo apunta a un retraso en su proyección en salas para al menos, el 2027.

‘Arma letal 5’: la herencia de Donner

La idea de crear una Arma Letal 5 nació de la mente de Richard Donner. El cineasta responsable de títulos tan míticos como Los Goonies o Superman, fue el responsable de dirigir los cuatro anteriores largometrajes de la saga. Creando así un tótem dentro del subgénero que años después marcaría la carrera de director de perfiles como Shane Black, el guionista original de la franquicia propiedad de Warner Bros.

Desgraciadamente para la comunidad cinéfilo, Donner falleció en 2021. Pero antes de su muerte, le hizo prometer a Mel Gibson que si él no podía realizarla, sería el director de Braveheart el que tendría que asumir dicha responsabilidad. Dicho y hecho, Gibson aceptó y ahora sabemos que existe «un plan» que dirigirá la IP hacia una idea bastante definida.

El último en informar al respecto del desarrollo no ha sido Gibson, sino el director que lo dirigió en El atracador perfecto, Allan Ungar. El realizador canadiense le reveló lo siguiente a MovieWeb:

«Sabes, terminé hablando bastante con Mel (Gibson) sobre sus intenciones para la quinta (de Arma letal), que ya sabes, no sé en qué punto de desarrollo está dentro de Warner Bros y New Line. Siempre ha tenido un plan. Creo que su plan en este momento, sin embargo, es volver a la Pasión de Cristo, que está rodando en Italia, así que creo que va a estar ocupado con eso por un tiempo».

La visión de Ungar es bastante escéptica al respecto e incluso aseguró que no sabía si en algún momento llegaremos a ver Arma letal 5 o si en realidad «necesitábamos verla».

Volverá a contar con Danny Glover

La presencia de Gibson es casi tan fundamental como la de Glover, su pareja detectivesca en la historia. Aunque con la edad del actor de Mad Max (69 años) y la de Glover (79 años), quizás ninguno de estos agentes está para demasiadas escenas de acción. Por el momento se desconoce una fecha de estreno oficial y seguramente, no sabremos mucho más de ella hasta después de la futura resurrección de Cristo de Jim Caviezel.