Dónde ver por televisión y en vivo online todos los partidos de la Premier League: cómo ver la jornada 25 desde España

La Premier League, una de las mejores Ligas del mundo, da el pistoletazo de salida a su jornada número 25 con choques muy interesantes de ver, entre los que destacan el Manchester United-Tottenham, Arsenal-Sunderland, Wolves-Chelsea o el partido de los partidos de este fin de semana, el Liverpool-Manchester City, que serán los encargados de poner a un nueva fecha más del calendario durante este próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 17:30 horas en Anfield. Conoce dónde ver la Premier League.

Century of Premier League appearances for @manutd’s Casemiro 💯🔴 pic.twitter.com/aiA8wFEmrb — Premier League (@premierleague) February 7, 2026

Leeds-Forest

El Leeds-Forest abrió la jornada número 25. El conjunto local aprovechó su condición de favorito para vencer de forma holgada al equipo de Sean Dyche, por 3-1. Los tantos de Bogle, Okafor y Lewin le dieron tres puntos de oro al Leeds para alejarse aún más de la zona de descenso,con 29 puntos, la cual está marcada en 20. El choque se pudo seguir en DAZN 1.

Three goals, three different scorers for @LUFC ⚽️⚽️⚽️ Jayden Bogle, Noah Okafor and Dominic Calvert-Lewin are all on the scoresheet against Nottingham Forest 👊 pic.twitter.com/aHgfCcfM6M — Premier League (@premierleague) February 6, 2026

Manchester United-Tottenham

Old Trafford será escenario de uno de los partidos de esta jornada número 25 con el Manchester United-Tottenham. Ambos conjuntos medirán sus fuerzas durante este sábado 7 de febrero a partir de las 13:30 horas, y se podrá seguir a través de las cámaras de DAZN 1, compañía que cuentan con todos los derechos de la competición inglesa.

We’re giving YOU the tricky task of choosing a @LFC and @ManCity dream team ahead of Sunday’s showdown 🫵 — Premier League (@premierleague) February 6, 2026

Arsenal-Sunderland

El líder de la Premier League vuelve a escena en el Emirates Stadium para enfrentarse al Sunderland de. Regis Le Bris. El conjunto de Mikel Arteta desea seguir manteniendo la ventaja con su máximo perseguidor, el Manchester City, que está a seis puntos, con una nueva victoria en casa. El choque se podrá seguir este sábado 7 a partir de las 16:00 horas a través de las cámaras de DAZN1.

Wolves-Chelsea

Otro de los grandes clubes de la Premier League, el Chelsea, visitará el campo del Wolves en esta jornada número 25 de competición. El equipo de Liam Rosenior quiere dar el salto definitivo a los puestos de Champions League y, para ello, deberán conseguir los tres puntos ante los de Rob Edwards. El partido se podrá seguir este sábado a partir de las 16:00 horas en las cámaras de DAZN, que nos ofrecerá toda la liga inglesa.

Dónde ver la Premier Leauge Liverpool-Manchester City

El partido por excelencia de la jornada 25. Segundo vs sexto clasificado. Anfield Road como testigo, y DAZN será la plataforma encargada de ofrecernos todo lo que ocurra a partir de las 17:30 horas de este próximo domingo 8 de febrero. Por un lado, los de Pep Guardiola anhelan seguir la estela del Arsenal y meter presión para que no se les escapen sus opciones de Liga, mientras que los reds quieren sumar su segundo triunfo seguido en la Premier para volver a los puestos Champions.

Resto de jornada: todo se podrá ver en DAZN