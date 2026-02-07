Tebas coloca el Real Madrid-Getafe el lunes 2 de marzo

El Real Madrid jugará el lunes 2 de marzo a las 21:00 horas contra el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Así lo ha decidido la Liga de Tebas. Por lo tanto, los blancos serán los últimos en cerrar la jornada 26 contra los azulones en el coliseo madridista. Un día poco habitual para lops hombres de Arbeloa, que ya jugaron un martes contra Osasuna en la primera jornada del campeonato.

La jornada 26 de Liga la abrirá el duelo que medirá a Levante y Alavés el viernes. El sábado, a las 14:00 horas, el Rayo recibirá al Athetic, mientras que después el Barcelona se verá las caras con el Villarrel. Ese mismo día también jugarán Mallorca y Real Sociedad y Oviedo y Atlético de Madrid.

El domingo, el Martínez Valero vivirá un Elche-Espanyol, mientras que Valencia y Osasuna se enfrentarán en Mestalla. A las 18:30 se vivirá el derbi sevillano entre Betis y Sevilla en La Cartuja, mientras que cerrarán el día Girona y Celta.