Otro capricho de Tebas con sus horarios vuelve a perjudicar al Real Madrid en Champions

Los horarios de Javier Tebas vuelven a perjudicar al Real Madrid. Con la confirmación de que jugará el martes 17 de febrero el partido de ida ante el Benfica en Champions, el equipo blanco no tendrá las 72 horas de descanso que exige la FIFA entre el anterior partido de Liga y ese en Lisboa. Y todo se debe a un capricho de Tebas por dos razones: no esperó al sorteo de UEFA de este viernes y, además, puso el Real Madrid – Real Sociedad de Liga en el horario más tardío posible.

Ese duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad, de la 24ª jornada de Liga, se disputará el sábado 14 de febrero. Sólo podía ser esa fecha, ya que después el Real Madrid tiene el encuentro de ida de playoffs ante el Benfica. Sin embargo, lo que hizo Tebas fue colocar ese duelo de Liga a las 21:00 horas. Como ahora ya se sabe que el Benfica – Real Madrid es el martes 17 a las 21:00 horas, entre que acabe el partido de Liga y empiece el de Champions sólo pasaran 70 horas.

Es un descanso mínimo para el Real Madrid, por debajo de las 72 horas que exige la FIFA, que pidió el pasado verano que hubiera un descanso mínimo de 72 horas entre encuentro y encuentro para así priorizar «el bienestar de los jugadores». Como no hay una norma específica (el máximo organismo del fútbol no lo llevó a reglamento), los organismos del fútbol español, especialmente la Liga de Tebas, se aprovechan de ello.

Así, el Real Madrid – Real Sociedad se podía jugar perfectamente el sábado en horas más tempranas: a las 18:30, a las 16:15 o incluso a las 14:00, que es el horario que ha puesto la Liga de Tebas en los dos anteriores partidos en el Santiago Bernabéu (el ya jugado ante el Levante y el de este domingo, 1 de febrero, ante el Rayo Vallecano). Sin embargo, colocó el de las nueve de la noche, el último horario de los posibles y el que le deja con el menor descanso al Real Madrid.

La Liga oficializó los horarios de la 24ª jornada (donde está este Real Madrid – Real Sociedad) este jueves, una vez se jugó la última jornada de la fase liga de la Champions, pero podía haber esperado al sorteo de este viernes de la UEFA para saber si el Real Madrid (así como el Atlético) jugarían esos encuentros de ida de playoffs el martes o el miércoles.