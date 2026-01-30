El Real Madrid jugará en Lisboa el martes 17 de febrero y recibirá al Benfica en el Bernabéu el miércoles 25

La eliminatoria del Real Madrid ante el Benfica de playoffs de Champions ya tiene fechas y horas oficiales. El partido de ida, en Lisboa, se jugará el martes 17 de febrero en el estadio Da Luz (a las 21:00 horas), mientras que el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu será el miércoles 25 de febrero también a las 21:00 horas. Es decir, el Real Madrid tendrá la llamada eliminatoria larga (martes-miércoles) en este duelo europeo ante el Benfica.

La UEFA ha oficializado los horarios de los encuentros de playoffs de la Champions League, sorteados en la mañana de este viernes. El Real Madrid se reencuentra con el Benfica, con el que ya se enfrentó hace tan sólo dos días en Da Luz. El conjunto entrenado por José Mourinho ganó por 4-2, con un gol de su portero Trubin en el último segundo, tanto que le permitió acceder a estos playoffs.

Así, Real Madrid y Benfica se volverán a ver las caras, aunque ahora será a doble partido (ida y vuelta), con el primer partido en Lisboa el 17 de febrero y el segundo encuentro en Madrid ocho días después, el miércoles 25 de febrero. Ambos partidos serán a las 21:00 horas.

El otro equipo español en estos playoffs, el Atlético de Madrid, tendrá la llamada eliminatoria corta, es decir, al revés que el Real Madrid. Jugará el partido de ida el miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas en Brujas y disputará el encuentro de vuelta el martes 24 en el estadio Metropolitano en un horario más tempranero, las 18:45 horas.

Los otros partidos de estos playoffs se dividen de la siguiente forma: martes 17 de febrero (ida) y miércoles 25 (vuelta) jugarán Galatasaray-Juventus, Mónaco-PSG, Dortmund-Atalanta y el mencionado Benfica-Real Madrid y miércoles 18 de febrero (ida) y martes 24 (vuelta) los partidos Qarabag-Newcastle, Brujas-Atlético de Mdrid, Bodo Glimt-Inter de Milán y Olympiacos-Bayer Leverkusen.