El desierto digital de Pilar Alegría: la candidata del PSOE publica videos en YouTube que no ve nadie

La política moderna se libra en dos frentes: la calle y las pantallas. Un hecho que es ampliamente conocido por todos los candidatos que aspiran a gobernar Aragón, aunque no todos obtienen el mismo éxito en redes sociales. Este es el caso de Pilar Alegría cuyo aterrizaje digital ofrece una imagen difícil de maquillar: irrelevancia, desinterés y un eco muy bajo.

Basta asomarse a su canal de YouTube para comprobarlo. Apenas unas decenas de visualizaciones en todos sus videos, pocos o ningún me gusta en varias publicaciones y comentarios directamente desactivados. El resultado es demoledor: una candidata que habla, pero a la que casi nadie escucha. Una circunstancia que muestra una falta de conexión con el electorado aragonés en plena revolución digital.

Cabe decir que los videos de Alegría, pese a no enganchar en la conocida plataforma, tienen una clara edición profesional y una estructura audiovisual sólida respaldada por el PSOE. Su video Quiero ser presidenta de Aragón para gobernar por la gente que lo levanta cada día, muestra, con una gran calidad, sus días recorriendo Aragón en plena campaña electoral pero sólo acumula un centenar de visualizaciones y apenas 10 me gusta. En la grabación muestran momentos que pretenden ser espontáneos para conectar con la audiencia: la candidata tomando un café, hablando con vecinos o montándose en un camión de transporte. Sin embargo, esta estrategia no ha calado, tal y como muestra su cifra de seguidores en YouTube que no llega a 80 suscriptores.

La realidad es sangrante si se compara con la población de Aragón, 1.368.954 personas, o con los seguidores que acumulan otros actores políticos, como Vox en la región (5.540 suscriptores) o simples usuarios amateurs de redes sociales que con menos estructura logran una comunidad fiel y un gran debate, interacción y viralidad.

Otros videos de la candidata socialista delatan su irrelevancia. Por Aragón (publicado hace 5 días): 31 visualizaciones. Por Aragón. Por tus derechos (publicado hace 12 días): 12 visualizaciones. Entrevista «De cerca» con Cope Aragón (publicado hace 7 días): 127 visualizaciones.

«Se hace campaña como se gobierna. Y yo quiero ser presidenta de Aragón para gobernar pensando en su gente. La que lo levanta cada día», proclama la candidata del PSOE al gobierno de Aragón a través de sus redes sociales.

El PSOE entra en pánico

El PSOE tiene pánico a las próximas elecciones en Aragón. Tal y como ha publicado OKDIARIO, según fuentes del partido en la federación aragonesa, en el PSOE creen que su voto y el que estaba a su izquierda «se ha volatilizado… o se ha ido a Vox».

La campaña no ha respondido a las expectativas de los dirigentes socialistas y la candidata, Pilar Alegría, no ha logrado, según los estudios que manejan a diario, remontar los malos augurios con los que empezó su andadura electoral.

Aseguran en el PSOE que en el peor de los escenarios que manejan podrían perder hasta 6 escaños con respecto a los 24 obtenidos en los comicios celebrados hace 4 años. Y lo peor es que todavía podrían retroceder algo más de seguir cayendo en picado sus expectativas.

La tendencia que siempre se ha venido dando en la mayoría de sus campañas electorales se ha roto en esta ocasión. Esa pauta de comportamiento electoral que consiste en ir de menos a más y que los consultados resumen en «arrancamos en un nivel de intención de voto y, tras la campaña, salvo sorpresa o desastre, solemos recuperar hasta 3 puntos», no se ha producido en esta ocasión.