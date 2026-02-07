La madre de la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones de este domingo, Pilar Alegría, cobró en 2024 una subvención directa por situación de sequía por parte del Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón (PP), el mismo al que atacó la ex ministra en campaña por supuestamente «abandonar» al mundo rural.

En concreto, Adoración Continente, la madre de Pilar Alegría, fue una de los más de 6.000 perceptores de un paquete de ayudas del Gobierno de Aragón para paliar los efectos de la sequía en 2024 por un importe total de 8,2 millones de euros. En su caso, la madre de la candidata socialista percibió una asignación de 381,80 euros.

Estas ayudas directas fueron otorgadas por el Ejecutivo de Azcón, a través de la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria, a aquellos solicitantes que cumplieron los requisitos para resultar beneficiarios de la ayuda, en función del «número de hectáreas y Unidades de Ganado Mayor (GMs) subvencionables».

La asignación aparece recogida en el Boletín Oficial de Aragón del día 26 de noviembre de 2024 dentro de los acuerdos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La resolución fue firmada el 19 de noviembre de 2024 para la «concesión de las subvenciones directas a los agricultores y ganaderos de determinadas zonas de Aragón afectados gravemente por la sequía durante la campaña 2024», reza la convocatoria.

Extracto de la subvención del Gobierno de Aragón a la madre de Pilar Alegría.

Pese a recibir su familia este tipo de ayuda, Pilar Alegría repitió estos días en campaña que el Gobierno de Azcón no se preocupa por el mundo rural. Por ejemplo, la candidata socialista habló de «un presidente ausente en los pueblos, que ha asfixiado a los servicios públicos y cuyas promesas han quedado en papel mojado».

No puede decirse, sin embargo, que la resolución del Gobierno de Azcón con los 8,2 millones en ayudas para paliar los efectos de la sequía sufridos en 2024 por las personas con terrenos, como es el caso de la familia de Alegría, sea precisamente papel mojado. Su madre y más vecinos de La Zaida, su localidad natal, cobraron estas subvenciones directas.

Parte de 2,4 hectáreas

OKDIARIO publicó el pasado 27 de enero que Pilar Alegría ocultó en su declaración de bienes y rentas en el Congreso de los Diputados ser propietaria de parte de 2,4 hectáreas de su familia falangista, procedencia que reveló este periódico.

Según información obrante en el Registro de la Propiedad, a la que tuvo acceso OKDIARIO, la ex ministra de Educación es dueña junto a su madre y sus dos hermanos de tres parcelas de regadío en el término municipal de La Zaida (Zaragoza), su pueblo natal.

En su declaración de bienes y rentas presentada en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 23 de julio, en las que salió elegida diputada del PSOE por Zaragoza, Alegría dio cuenta de dos viviendas en esta provincia adquiridas en 2005 y 2015 y una tercera heredada en Castellón con fecha de 1996. Respecto a esta última, la dirigente socialista precisó que posee un tercio de este inmueble vía donación.

Sin embargo, el apartado de la declaración relativo a «bienes inmuebles de naturaleza rústica», lo dejó en blanco. OKDIARIO ha podido comprobar cómo otros parlamentarios sí recogen en dicho apartado ser propietarios de terrenos de este tipo.

En su caso, Alegría posee el 16,66% de una finca de regadío en La Zaida con una superficie de «una hectárea, quince áreas, y sesenta y una centiáreas», es decir, 11.561 metros cuadrados, según consta en el Registro de la Propiedad. Esta finca -igualmente heredada- la comparte la candidata socialista con su madre, que posee la mitad del inmueble, y sus dos hermanos, titulares también de un 16,6% cada uno.

Asimismo, la ex ministra tiene un 33,3% -como sus dos hermanos- de otra finca de regadío heredada en La Zaida con una superficie de «una hectárea, diecisiete áreas, y noventa y nueve centiáreas», o lo que es lo mismo, 11.799 metros cuadrados.

De la misma manera, la socialista Pilar Alegría también posee un 33,3% de otra parcela -compartida con sus dos hermanos en el mismo porcentaje- que mide «trece áreas y setenta y nueve centiáreas», esto es, 1.379 metros cuadrados. Fue adquirida por herencia y se encuentra, como las dos anteriores, en su municipio natal. En total, todos estos terrenos de la familia de Alegría, conocidos en el pueblo como «los falangistas», suman 24.739 metros cuadrados, es decir, más de 2,4 hectáreas.

«Por título de herencia»

La candidata socialista a este 8F figura como propietaria de dichos porcentajes en las tres fincas de regadío tras adquirir el «pleno dominio con carácter privativo por título de herencia», según consta en las escrituras con fecha de 24 de noviembre de 2011. Por aquel entonces, Alegría era ya diputada del PSOE en el Congreso por Zaragoza, pero tampoco recogió ser dueña de parte de estos terrenos, a diferencia del proceder de otros parlamentarios con esta declaración de bienes, donde sí reflejaron estas fincas rústicas.

Igualmente, este periódico publicó el pasado 17 de enero que los dos hermanos de la ex ministra de Educación fueron en las listas del PP en las elecciones municipales de 2003.

Alfredo Alegría Continente y Olga Alegría Continente formaron parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de La Zaida, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publicado el 29 de abril de 2003. El PP aragonés de aquella época lo presidía Gustavo Alcalde, y el líder del partido a nivel nacional era José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

En su caso, el hermano de Pilar Alegría ocupó el segundo puesto de la lista, mientras que Olga concurrió en el quinto lugar de una candidatura conformada por siete integrantes y tres suplentes. Los dos hermanos se presentaron por el PP, pero en calidad de «independientes», como reflejó la propia lista electoral. Ninguno de los dos logró acta de concejal.