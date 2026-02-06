Sánchez arropa a Alegría en el cierre de campaña del PSOE en Aragón

Pilar Alegría, candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha pedido el voto de los aragoneses este 8 de febrero, al tiempo que ha arremetido contra Jorge Azcón, candidato del Partido Popular, del que asegura que «ha bebido esa pócima de odio». La candidata del PSOE en las elecciones ha estado acompañada de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante el acto de cierre de campaña celebrado este viernes.

Alegría ha centrado su discurso en ataques a su rival popular y a Vox. «La derecha y especialmente el Partido Popular de Azcón han hecho suya esa máxima del que pueda hacer que haga», ha dicho la candidata del sanchismo.

La ex ministra de Educación ha dicho que el presidente del Gobierno de Aragón «está sediento de poder y ambición, que se ha ese veneno del odio, la infamia y la polarización». Y ha criticado que haya «confrontado y competido» con Vox con el «único objetivo de destruir a una adversaria política».

En un acto teatral, Alegría ha levantado en alto una papeleta del PSOE y ha explicado que su intención es «construir desde el respeto y el diálogo». La candidata de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha insistido en su respeto por todas las opciones políticas que concurren a estas elecciones, a pesar de sus ataques a PP y Vox.

«La única papeleta capaz de frenar a un futuro gobierno de las derechas y de conformar un gobierno de progreso, que trabaje de verdad en la defensa de los intereses de los aragoneses es la del PSOE», ha dicho Alegría, con un discurso similar al de Sánchez.

Para la candidata sanchista el voto para el PSOE es el que da poder a las mujeres para sentirse seguras y libres; que da la posibilidad a los jóvenes de poder encontrar una vivienda «digna, asequible y poder proyectar su vida en Aragón», el que da los pensionistas, más de 300.00 en Aragón, «la garantía de que su pensión se va a revalorizar».

Además, Alegría ha anunciado que si es elegida presidenta de Aragón, la primera medida que adoptará será «atacar» la lista de espera de 20 días para que a un paciente le atienda su médico de cabecera no supere los tres días. La candidata socialista ha utilizado el argumento de la lista de espera en la comunidad como uno de los principales ejes de su campaña.