El PP de Azcón recurre en el fin de campaña a Vito Quiles, candidato de Alvise Pérez en las europeas

El Partido Popular de Aragón ha incluido al agitador Vito Quiles en el acto de cierre de campaña de Jorge Azcón para las elecciones de este domingo.

Quiles, que fue candidato del partido de Alvise Pérez en las últimas elecciones europeas, compartirá cartel con el grupo musical Los Meconios. Al acto, que se celebra en Zaragoza, asiste el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

No ha sido hasta el mediodía de este viernes cuando el equipo de Azcón ha confirmado la presencia de Quiles en el acto de cierre. Protagonizará una actividad denominada De K-ñas, organizada por Nuevas Generaciones. El creador de contenido aparece como cabeza de cartel.

El acto de cierre de campaña se celebrará en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, donde Azcón y Feijóo ofrecerán el último mitin de cara a las elecciones del 8 de febrero. Será a continuación cuando comience el acto de Nuevas Generaciones.

Con este acto, sin duda poco habitual, Azcón trata de arañar votos a Vox. Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, el PP ganaría los comicios autonómicos con 29 diputados por lo que precisaría del apoyo del partido de Santiago Abascal para llegar a la mayoría absoluta, fijada en 34.

Azcón aprovechó su último acto de campaña, este viernes, para hacer un llamamiento a lograr en las elecciones «un gobierno fuerte para seguir mejorando Aragón» y evitar que el «bloqueo» se imponga.

Un objetivo que a su juicio el PSOE se ha dedicado a combatir «jugando a engordar a Vox» porque entiende que «el consuelo» que los socialistas pueden tener este domingo «es que a Vox le vaya bien» porque el PSOE «no piensa en Aragón, sino en que haya un gobierno débil del PP».