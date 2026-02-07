Muere un ciclista tras ser arrollado por un vehículo en Mallorca en la carretera vieja de Inca

Un ciclista ha muerto este sábado tras ser atropellado por un vehículo en la carretera vieja de Inca, a su paso por el término municipal de Santa Maria del Camí.

Los hechos han ocurrido a las 10.50 horas en el kilómetro 15 de esta calzada, cuando un vehículo ha impactado contra el ciclista que iba indocumentado. El ciclista que iba a bordo de una bicicleta de montaña ha impactado en el asfalto.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Santa María del Camí y sanitarios, que han asistido a la víctima pero finalmente no han podido hacer nada por salvarle la vida debido al fuerte traumatismo que habría sufrido a causa del impacto del coche.