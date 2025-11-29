Muere un ciclista de 83 años tras ser arrollado por una furgoneta en un cruce de Selva, en Mallorca

Segunda víctima mortal en las carreteras de Baleares en menos de 24 horas. En esta ocasión, el fallecido es un hombre de 83 años y de nacionalidad española falleció este sábado tras ser atropellado por una furgoneta mientras circulaba en bicicleta en el cruce de Biniamar, en Mallorca. El accidente se produjo pasadas las 9.30 horas, según informaron fuentes de la Guardia Civil, quienes han asumido la investigación.

El SAMU-061 movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB) tras recibir el aviso de que un ciclista octogenario se encontraba inconsciente en la vía pública. Antes de la llegada de los equipos sanitarios, un médico que presenció los hechos inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los sanitarios continuaron con la RCP avanzada al llegar al lugar, pero pese a los esfuerzos, no lograron revertir la situación y el hombre fue declarado fallecido a las 10.20 horas.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron las pruebas de alcohol y drogas al conductor de la furgoneta, que resultaron negativas. Las primeras hipótesis apuntan a que el ciclista podría haberse saltado una señal de stop, lo que habría provocado el fatal impacto. La investigación continúa abierta.

Por otra parte, la noche anterior, una mujer falleció en un grave accidente de tráfico ocurrido en la ME-1, a la altura del kilómetro 34, entre los municipios de Ciudadela y Ferreries. El siniestro involucró a dos turismos y un tractor que circulaba con un remolque cargado de balas de paja, y tuvo lugar en torno a las 21 horas, en una zana poco iluminada.

El accidente provocó que uno de los vehículos, un Ford Mondeo, quedara fuertemente aplastado en la parte delantera tras colisionar por detrás con el tractor, quedando atrapados en el interior sus ocupantes: la mujer que finalmente falleció y un hombre de 39 años que resultó herido grave. Los bomberos de Menorca tuvieron que intervenir con maniobras de excarcelación para liberar a ambos, que posteriormente fueron trasladados a centros hospitalarios. El hombre ingresó en el Hospital Mateu Orfila con pronóstico grave.