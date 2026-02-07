Confirmado: éstas son las comunidades de España que tendrán festivo por Carnaval este 2026

A diferencia de otras celebraciones que tienen una fecha fija en el calendario, el Carnaval depende del calendario religioso cristiano. Su celebración está relacionada la Semana Santa y, más concretamente, al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Partiendo de este día, los días de Carnaval se sitúan siempre en las jornadas inmediatamente anteriores, lo que explica que, según el año, puedan caer en febrero o principios de marzo. Este 2026, el Carnaval se celebra del jueves 12 al miércoles 18 de febrero, y en algunas comunidades será festivo.

El 12 de febrero de 2026 se celebra el jueves de Carnaval, que marca el inicio de los festejos; el 13 de febrero corresponde al viernes de Carnaval; el 14 de febrero es el sábado de Carnaval; el 15 de febrero, el domingo de Carnaval; el 16 de febrero, el lunes de Carnaval; el 17 de febrero, el martes de Carnaval; y el 18 de febrero, el miércoles de Ceniza, que señala el fin de la festividad principal y el inicio de la Cuaresma.

¿Dónde será festivo por Carnaval?

En Andalucía, Cádiz declara festivo local el Lunes de Carnaval, 16 de febrero, de manera que los ciudadanos podrán participar en los actos programados sin interferir con la actividad educativa y laboral .

En Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria establecen como festivo el Martes de Carnaval, 17 de febrero, decisión que también adoptan otros municipios de la región. Este día se celebran la mayoría de los actos culturales y concursos tradicionales.

En Extremadura, el Martes de Carnaval se reconoce como festivo en varias localidades, incluyendo Badajoz, Mérida, Malpartida de Cáceres y Villanueva de la Vera, donde las celebraciones se acompañan de tradiciones locales propias de cada municipio.

En Galicia, más de 150 ayuntamientos señalan el Martes de Carnaval como no lectivo.

Lunes de Carnaval (16 de febrero de 2026) : Beariz (Orense), Caldas de Reyes (Pontevedra), Cambados (Pontevedra), Isla de Arosa, La (Pontevedra), Monfero (La Coruña), Noya (La Coruña), Puerto del Son (La Coruña), Sarreaus (Orense), Viana del Bollo (Orense), Villarino de Conso (Orense), Villarmaior (La Coruña).

Martes de Carnaval (17 de febrero de 2026): Abadín (Lugo), Abegondo (La Coruña), Alfoz (Lugo), Allariz (Orense), Amoeiro (Orense), Antas de Ulla (Lugo), Aranga (La Coruña), Arteijo (La Coruña), Arzúa (La Coruña), Avión (Orense), Baltar (Orense), Bande (Orense), Barbadás (Orense), Barreiros (Lugo), Becerreá (Lugo), Begonte (Lugo), Bergondo (La Coruña), Betanzos (La Coruña), Blancos, Los (Orense), Boborás (Orense), Boimorto (La Coruña), Burela (Lugo), Cabana de Bergantiños (La Coruña), Cambre (La Coruña), Capela, La (La Coruña), Carballeda de Avia (Orense), Carballeda de Valdeorras (Orense), Carballino, El (Orense), Carballo (La Coruña), Carral (La Coruña), Castro de Rey (Lugo), Castroverde (Lugo), Celanova (Orense), Cenlle (Orense), Cerdido (La Coruña), Cerceda (La Coruña), Cervantes (Lugo), Chantada (Lugo), Coles (Orense), Coirós (La Coruña), Cospeito (Lugo), Coruña, La (La Coruña), Cortegada (Orense), Culleredo (La Coruña), Curtis (La Coruña), Dodro (La Coruña), Entrimo (Orense), Esgos (Orense), Estrada, La (Pontevedra), Frades (La Coruña), Friol (Lugo), Guitiriz (Lugo), Guntín (Lugo), Irijo, El (Orense), Irijoa (La Coruña), Laracha, La (La Coruña), Láncara (Lugo), Larouco (Orense), Lugo (Lugo), Maceda (Orense), Malpica de Bergantiños (La Coruña), Manzaneda (Orense), Maside (Orense), Mazaricos (La Coruña), Meira (Lugo), Melón (Orense), Mesía (La Coruña), Miño (La Coruña), Moeche (La Coruña), Mondariz (Pontevedra), Montederramo (Orense), Muras (Lugo), Muiños (Orense), Navia de Suarna (Lugo), Narón (La Coruña), Neda (La Coruña), Negueira de Muñiz (Lugo), Nogueira de Ramuín (Orense), Oleiros (La Coruña), Órdenes (La Coruña), Oroso (La Coruña), Orense (Orense), Otero de Rey (Lugo), Oza-Cesuras (La Coruña), Paderne (La Coruña), Paderne de Allariz (Orense), Pantón (Lugo), Paradela (Lugo), Parada de Sil (Orense), Piedrafita del Cebrero (Lugo), Pereiro de Aguiar, El (Orense), Peroxa, La (Orense), Piñor (Orense), Pol (Lugo), Puentedeva (Orense), Puentes de García Rodríguez, Las (La Coruña), Pontenova, La (Lugo), Punxín (Orense), Rábade (Lugo), Rairiz de Veiga (Orense), Ramirás (Orense), Ribadavia (Orense), Ribadeo (Lugo), Riveira (La Coruña), Ribeira de Piquín (Lugo), Riotorto (Lugo), Sada (La Coruña), Samos (Lugo), San Amaro (Orense), San Ciprián de Viñas (Orense), San Saturnino (La Coruña), San Juan de Río (Orense), Santiso (La Coruña), Sobrado (La Coruña), Taboada (Lugo), Taboadela (Orense), Teixeira, La (Orense), Toén (Orense), Tordoya (La Coruña), Touro (La Coruña), Trasmiras (Orense), Val del Dubra (La Coruña), Valle de Oro, El (Lugo), Valdoviño (La Coruña), Veiga, La (Orense), Verea (Orense), Villaboa (Pontevedra), Villalba (Lugo), Villamarín (Orense), Villasantar (La Coruña), Villar de Santos (Orense), Vimianzo (La Coruña), Vivero (Lugo), Ginzo de Limia (Orense), Germade (Lugo), Jove (Lugo), Junquera de Ambía (Orense), Junquera de Espadañedo (Orense).

En la Región de Murcia, Águilas reconoce el Martes de Carnaval como día festivo dentro de un programa que se extiende del 31 de enero al 28 de febrero.

Por último, en Madrid, las actividades principales se desarrollan entre el 14 y el 18 de febrero. Aunque no se consideran días festivos oficiales, se organizan actos culturales, con el Entierro de la Sardina como uno de los eventos más importantes.