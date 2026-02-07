Sánchez engañó a ‘The New York Times’: manipula un informe de la UE para justificar su regularización

Pedro Sánchez falseó los datos de un informe sobre inmigración en Europa para justificar, en su artículo de autobombo en The New York Times, su decisión de regularizar a más de 500.000 inmigrantes ilegales. El presidente del Gobierno, para demostrar que contaba con el «respaldo mayoritario» de la ciudadanía, manipuló el resultado de una encuesta que ni siquiera habla del asunto.

En su escrito, publicado el pasado miércoles en uno de los periódicos más influyentes de la prensa internacional, el líder socialista del Ejecutivo hizo alarde de que «casi dos de cada tres españoles creen que la migración representa una oportunidad o una necesidad para nuestro país». Afirmación que, lejos de ser real, fue resultado de una invención.

Sánchez, que se basa en un informe sobre inmigración en Europa que ni siquiera menciona en su artículo -Europe Talks Migration, elaborado por More in Common-, ha omitido multitud de datos relevantes que, de haber sido tenidos en cuenta, habrían echado por tierra su postura de que una parte importante de los españoles arropa su postura en lo que a política migratoria se refiere.

Lo cierto es que lo que no cuenta el líder socialista del Ejecutivo en su artículo es que, según ese mismo informe del cual no hace mención, el 68% de los encuestados considera que, «lo más importante» en una situación como la actual, es «controlar quién puede y quién no puede migrar a España». Tampoco se detiene en explicar que, al menos el 22% de las personas, «considera primordial reducir el número total de inmigrantes que entran».

De todos los datos que aporta el informe, resalta una cifra en particular: sólo un 10% de los encuestados se muestra favorable a «aumentar el número total de inmigrantes» que llegan a nuestro país. En concreto, una décima parte de los ciudadanos a los que se refiere en su citado artículo y de los cuales, destaca que arropen sus políticas en materia migratoria, como la regularización masiva de inmigrantes que ni siquiera se menciona en el informe.

El presidente del Gobierno, para argumentar además que cuenta con el «respaldo de la ciudadanía», recurre incluso a la suma de dos valores de la encuesta. Unos datos que emplea además para consolidar su argumento de que «casi dos de cada tres españoles creen que la migración representa una oportunidad o una necesidad para nuestro país».

Para esta reflexión, Sánchez suma los resultados de dos valores. Según el informe, son un 19% de los españoles los que piensan «que la inmigración es una oportunidad que España debe aprovechar». Por otro lado, un 44% de los encuestados piensa que la inmigración «es una necesidad que España debe gestionar».