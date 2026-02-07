Trump amenaza con «consecuencias muy duras» si Irán no accede a un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este viernes, tras las conversaciones indirectas mantenidas en Mascate, que Irán «tiene muchas ganas» de llegar a un acuerdo nuclear y que «conoce las consecuencias» si no lo hace. El mandatario ha confirmado que ambas delegaciones volverán a reunirse a principios de la próxima semana después de lo que ha calificado como una «muy buena» primera toma de contacto.

«Tenemos que ver cuál es ese acuerdo. Pero creo que Irán parece que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, como debería ser», ha declarado Trump desde el Air Force One, mostrándose confiado en el desenlace de las negociaciones que se desarrollan en la capital omaní.

El líder republicano no ha dudado en lanzar una advertencia velada a las autoridades iraníes: «Conocen las consecuencias si no llegan a un acuerdo. Las consecuencias son muy duras». A pesar del tono amenazante, Trump ha insistido en que la conversación ha sido «muy buena» y que existe un clima propicio para alcanzar un entendimiento.

El presidente ha dejado claro que, a diferencia de lo que ocurrió en negociaciones anteriores, Irán habría cambiado de actitud. «La última vez quizá decidieron no hacerlo, pero creo que probablemente ahora piensan de manera diferente», ha opinado el mandatario, sugiriendo que la presión estadounidense ha surtido efecto.

Trump ha querido transmitir una imagen de tranquilidad y ha asegurado que Estados Unidos «no tiene prisa» para cerrar el acuerdo, estableciendo un paralelismo con las negociaciones que mantuvo con Venezuela. «Tenemos mucho tiempo. Si recuerdan Venezuela, esperamos durante un tiempo. No tenemos prisa», ha declarado.

Sin embargo, el presidente no ha perdido la oportunidad de recordar la presencia militar estadounidense en la región asegurando que tienen una gran flota en esa dirección y que estará allí «bastante pronto».

El inquilino de la Casa Blanca ha celebrado que Teherán «está dispuesto a hacer mucho más de lo que habría hecho hace un año y medio, o incluso hace un año». Según Trump, si Irán hubiera ofrecido las condiciones actuales «hace dos años», el acuerdo «se habría aceptado de inmediato».

«Si hubieran ofrecido este acuerdo originalmente, cuando empezamos, se habría aceptado de inmediato. Veremos qué pasa», ha sentenciado el mandatario, dejando la puerta abierta a un desenlace positivo pero manteniendo la presión sobre el régimen iraní.

Las declaraciones de Trump llegan después de que las delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeran una ronda de conversaciones indirectas en Mascate, con Omán actuando como mediador. Según ha informado el país árabe, las conversaciones se han centrado en «crear las condiciones apropiadas para el reinicio de las negociaciones diplomáticas y técnicas».

La parte iraní ha descrito el «buen ambiente» y el «buen comienzo» de las negociaciones, apuntando a un acuerdo «casi total» para continuar los contactos. Por su parte, la delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, no se ha pronunciado oficialmente sobre el desarrollo de las conversaciones.