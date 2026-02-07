El régimen de los ayatolás de Irán ha rechazado de forma tajante la principal exigencia de Estados Unidos en las últimas conversaciones nucleares celebradas este viernes en Omán: poner fin al enriquecimiento de uranio en su territorio. La negativa marca un nuevo episodio del pulso entre Washington y Teherán. Deja claro que el régimen de los ayatolás de Irán no está dispuesto a renunciar al núcleo de su programa nuclear, aunque sí acepta discutir límites técnicos. Irán desafía a EEUU, mantiene su programa nuclear y esquiva el control sobre misiles mientras obvia las críticas por las masacres de las últimas semanas contra su población.

Irán y Estados Unidos han celebrado este viernes en Mascate (Omán) dos rondas de conversaciones nucleares indirectas que parecen haber regresado al punto de partida. Las negociaciones no han producido avances concretos, aunque ambas partes han confirmado que se esperan nuevas reuniones en los próximos días, en un intento de mantener la vía diplomática abierta.

Los ayatolás consideran el enriquecimiento un derecho soberano irrenunciable. En cambio, estarían dispuestos a negociar el nivel y la pureza del uranio enriquecido, así como fórmulas alternativas como la creación de un consorcio regional que supervise el proceso. Es decir, ajustes operativos, pero no una renuncia estructural.

El régimen de los ayatolás de Irán se enfrenta además a críticas por su represión interna y sus operaciones militares fuera de sus fronteras.

El gran tema ausente: los misiles

Uno de los puntos más llamativos de la reunión es lo que no se discutió. El programa de misiles balísticos iraní quedó fuera de la mesa. Para Estados Unidos, ese arsenal representa una amenaza estratégica directa en Oriente Medio; para Irán, es un pilar de su disuasión militar y no está sujeto a negociación.

La exclusión del tema confirma que ambas partes prefieren avanzar por fases. Intentar abarcar nuclear, misiles e influencia regional en una sola ronda haría saltar el diálogo por los aires.

Advertencia militar sin precedentes

Por primera vez en este tipo de encuentros, Estados Unidos llevó a la mesa a su máximo comandante en Oriente Medio, el almirante Brad Cooper, jefe del Centcom, vestido con uniforme de gala. Su presencia no fue simbólica: coincidió con la posición de la flota estadounidense, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra, frente a la costa iraní en el Mar Arábigo.

Este gesto ha sido una advertencia clara para Teherán: Washington combina la diplomacia con la capacidad militar, dejando explícito que está dispuesto a usar la fuerza si Irán no accede a negociar un acuerdo.

Trump y la amenaza de acción militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con recurrir a la fuerza para obligar a Irán a llegar a un acuerdo nuclear. Estas amenazas surgieron tras el envío del portaaviones a la región y en respuesta a la represión sangrienta del régimen iraní contra protestas nacionales, que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos en todo el país.

Irán mantiene su programa nuclear

En la mesa de negociaciones, Irán reafirmó que no detendrá el enriquecimiento de uranio, aunque sí estaría dispuesto a discutir niveles de pureza y fórmulas de supervisión regional. Por ahora, los misiles balísticos y la influencia militar regional permanecen fuera de la conversación, dejando intacta la capacidad estratégica de Teherán y su red de milicias aliadas.

Así las cosas, el régimen de los ayatolás de Irán atraviesa un momento de máxima tensión interna y externa, con crisis humanitaria, represión brutal y un enfrentamiento directo con Estados Unidos y Europa. Desde finales de diciembre de 2025, el país vive un levantamiento antigubernamental masivo, desencadenado por la inflación, la caída de la moneda y el aumento del coste de la vida, pero que rápidamente derivó en un movimiento generalizado contra el régimen de los ayatolás.

Masacres y represión interna

Los sicarios de los ayatolás, incluidos en las listas terroristas de la Unión Europea, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y los Basij han encabezado la represión interna. La cifra oficial del régimen iraní es de 3.117 muertos, incluyendo manifestantes y fuerzas de seguridad, pero fuentes independientes estiman al menos 6.000 víctimas, y filtraciones médicas sugieren que las muertes podrían superar las 30.000 durante los días más intensos de represión, el 8 y 9 de enero de 2026.

Miles de ciudadanos han sido arrestados arbitrariamente, mientras las autoridades aplican un apagón total de internet y telecomunicaciones, dificultando la verificación independiente de los hechos. Las ejecuciones se han disparado, con un patrón sistemático de violaciones al debido proceso y ejecuciones de mujeres y minorías étnicas, incluyendo a la comunidad suní. Las manifestaciones son castigadas con disparos a quemarropa, mientras el régimen califica a los manifestantes de «terroristas».