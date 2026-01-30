El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha desplegado el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln y un potente grupo de combate en el Mar Arábigo, dejando a decenas de objetivos iraníes al alcance de la aviación estadounidense. Trump ha lanzado un ultimátum claro, aunque no se ha ordenado un ataque: quiere que los ayatolás detengan el programa nuclear y cesen la represión de los manifestantes antigubernamentales. El régimen de los ayatolás han reconocido que hay alrededor de 3.100 fallecidos, muchos de ellos menores, pero estas cifras suelen ser consideradas subestimaciones por observadores internacionales.

Además, EEUU ha alertado a Irán antes los ejercicios navales en el estrecho de Ormuz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), programado para este domingo. El pasado sábado, Irán anunció que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica realizará un ejercicio naval de fuego real de dos días en el estrecho de Ormuz, programado para comenzar este domingo. El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, por donde transita diariamente aproximadamente el 10% del petróleo mundial y alrededor de 100 buques mercantes, siendo vital para la estabilidad económica regional y global.

Flota lista para la acción

Junto al Abraham Lincoln operan tres buques de guerra equipados con misiles Tomahawk, mientras que los cazas F-35C, F/A-18E/F Super Hornets y EA-18G Growler están listos para actuar si se da la orden. Además, al menos doce F-15E se encuentran en una base jordana, y aviones de reabastecimiento se aproximan para ampliar el alcance de la operación. Sistemas Patriot y THAAD protegen a unos 30.000 a 40.000 soldados estadounidenses desplegados en la región.

El USS Delbert D. Black llega a Israel

El destructor estadounidense USS Delbert D. Black atracó en Eilat, Israel, en un movimiento que refleja la coordinación estratégica creciente entre Washington y Tel Aviv. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la escala estaba planificada previamente y forma parte de la cooperación militar continua. Los barcos estadounidenses operan regularmente en el Mar Rojo. Pero, las escalas en Eilat son poco habituales y destacan la importancia del momento.

Demostración de fuerza ante Teherán

El Delbert D. Black, un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, equipado con Tomahawk y avanzados sistemas de combate, refuerza la presencia militar estadounidense en Oriente Medio. La maniobra proporciona mayor flexibilidad operativa, tanto para defensa como para operaciones ofensivas, en caso de que se intensifique el enfrentamiento con Irán.

Con este despliegue, Estados Unidos combina diplomacia y poder militar, enviando un mensaje directo a Irán. Trump mantiene abiertas las vías de negociación pero advierte que cualquier ataque dependerá exclusivamente de la respuesta de Teherán.

¿Cuántos manifestantes sido asesinado los ayatolás?

Organizaciones como la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con redes dentro de Irán, han confirmado al menos 6.000 muertos en el marco de la represión, incluyendo miles de manifestantes, menores y otras víctimas, y están investigando decenas de miles de casos adicionales.

Diferentes fuentes, incluidas declaraciones internas y profesionales médicos citadas por medios como Time o informes de testigos y hospitales, sugieren que podrían haber muerto más de 30.000 personas, especialmente durante jornadas de represión intensiva como los días 8 y 9 de enero.