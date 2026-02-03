Irán anuncia su disposición a iniciar una negociación «justa y equitativa» con Trump

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este martes que ha dado instrucciones para iniciar «una negociación justa y equitativa» con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de recibir solicitudes de «gobiernos amigos» de Teherán en la región.

«Ante las solicitudes de gobiernos amigos de la región para que respondan a la propuesta de negociaciones del presidente de Estados Unidos, he dado instrucciones a mi ministro de Exteriores (Abbas) Araqchi, siempre que exista un entorno propicio –libre de amenazas y expectativas irrazonables–, a entablar negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia», ha declarado Pezeshkian en redes sociales.

El anuncio del presidente iraní se produce tras semanas de creciente presión por parte de la Administración Trump. Estados Unidos ha desplegado múltiples buques de guerra en la región, algunos de los cuales participan en maniobras militares conjuntas con navíos israelíes, con el objetivo de forzar a Irán a negociar sobre su programa nuclear.

En este contexto de tensión, varios países de la zona han adoptado una postura de compromiso con Teherán. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Jordania han prometido al régimen de los ayatolás que no permitirían el uso de sus territorios para el lanzamiento de posibles ataques contra Irán.

La apertura al diálogo por parte de Pezeshkian marca un potencial punto de inflexión en las relaciones entre Washington y Teherán, aunque el mandatario iraní condiciona las conversaciones a la existencia de un «entorno propicio» sin amenazas ni exigencias que considere desproporcionadas.