EEUU ordena a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «de inmediato»

Las autoridades de Estados Unidos han lanzado una advertencia sin precedentes a sus ciudadanos residentes en Irán: deben abandonar el país «ahora» o, en su defecto, buscar refugio inmediato. La alerta llega en un momento de máxima tensión, cuando delegaciones de ambos países se sientan este viernes en Mascate, Omán, para iniciar negociaciones sobre el controvertido programa nuclear del régimen de los ayatolás.

«Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense», reza tajantemente la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán. El mensaje invita además a los estadounidenses a preparar planes de evacuación y refugio, evitar cualquier tipo de manifestación y mantener un «perfil bajo» mientras permanezcan en territorio iraní.

La advertencia, que aplica a la totalidad del territorio iraní, revela que Washington teme que Teherán intensifique drásticamente sus medidas de seguridad. Según la alerta, el régimen iraní podría recurrir al cierre masivo de carreteras, interrupciones deliberadas en el transporte público y el bloqueo total del acceso a redes móviles e internet, una táctica habitual de los ayatolás para controlar a la población durante crisis.

Las autoridades estadounidenses han advertido también que «es posible que se produzcan cancelaciones e interrupciones de vuelos con poca antelación», lo que dificultaría aún más cualquier intento de evacuación de emergencia. Pero la amenaza más grave se cierne sobre aquellos que intenten salir por vía aérea: «Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán» a su llegada a los puestos de control de los aeropuertos.

Ante este panorama, Washington ha instado a sus nacionales a abandonar el país a través de los cruces fronterizos terrestres con Armenia y Turquía, descartando explícitamente otras rutas. Los pasos hacia Turkmenistán requieren de un permiso «especial» de las autoridades iraníes que podría no concederse, mientras que la frontera con Azerbaiyán permanece cerrada al «tráfico regular».

La advertencia estadounidense llega justo cuando ambos países retoman el diálogo sobre el espinoso asunto nuclear iraní. Las conversaciones en Mascate buscan desbloquear un conflicto que ha llevado a Teherán al borde de conseguir capacidad nuclear militar.