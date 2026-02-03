EEUU derriba un dron iraní que se dirigía al portaviones Abraham Lincoln en plena tensión con Teherán

EEUU ha derribado un dron iraní que se acercaba al portaviones USS Abraham Lincoln en plena tensión con el régimen de los ayatolás. La Marina de Estados Unidos ha derribado un dron iraní Shahed‑139 que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, según han confirmado el Pentágono este martes. El incidente ha ocurrido en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán y justo antes de las conversaciones diplomáticas previstas entre ambos países esta semana.

El caza F-35 intercepta el dron

El dron, de fabricación iraní, volaba hacia el grupo de ataque del Abraham Lincoln cuando fue interceptado por un caza F‑35 de la Fuerza Aérea estadounidense. El vehículo aéreo no tripulado fue destruido antes de que representara una amenaza para la nave y su tripulación.

Según el Pentágono, no se han registrado daños ni heridos durante el incidente. El Abraham Lincoln, un portaviones de la clase Nimitz desplegado en la región, forma parte de un despliegue militar reforzado en respuesta a la creciente actividad iraní y a la necesidad de proteger rutas marítimas estratégicas en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo.

Conversaciones entre Irán y EEUU

Irán y Estados Unidos retomarán las conversaciones nucleares este viernes en Turquía, según confirmaron funcionarios de ambos países el lunes. La reanudación de estas negociaciones se produce en un momento de alta tensión, mientras Washington despliega una flota de buques de guerra hacia la región, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que podrían ocurrir «cosas malas» si no se alcanza un acuerdo.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunirán en Estambul con el objetivo de retomar las conversaciones sobre el nuclear iraní y calmar los temores de un posible conflicto regional.

También participarán representantes de otros países de Oriente Medio, entre ellos Arabia Saudita y Egipto, buscando garantizar que los esfuerzos de negociación tengan un respaldo más amplio en la región.