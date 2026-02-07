El western de Robert Redford que no se puede dejar de ver en Movistar

El pasado 2025 fue fatídico para el obituario cinematográfico. Un año en el que nos abandonaron figuras como David Lynch o Diane Keaton. Pero quizás y por más dolor que nos causen todas ellas, la ausencia generacional más impactante fue la del legendario Robert Redford. Ganador de dos premios Oscar (uno de ellos honorífico), hoy la estrella vuelve a ser tendencia gracias a Movistar Plus, la plataforma que ha estrenado en su catálogo, una de sus películas más icónicas de Redford: Las aventuras de Jeremiah Johnson.

Puede que los prejuicios sobre las plataformas de streaming nos hayan llevado a creer que el caprichoso algoritmo, únicamente nos ofrece unas tendencias casi draconianas. Sin embargo por más virales que quieran ser los catálogos de los diferentes servicios de vídeos bajo demanda, el séptimo arte nos ha dejado títulos otrora populares como Love Actually (2003) o El club de los poetas muertos (1989) que cada año, son revisionados periódicamente por millones de espectadores en todo el mundo. Y claro está, cuando uno de estos vuelve a uno de los abanicos de contenidos de dichas marcas, el resultado tiene el mismo efecto que el de las novedades más imperiosas. En este caso, la encarnación de Redford como Jeremiah Johnson representa una de las mejores interpretaciones de los 70. Gran parte de la culpa de tan elogiado desempeño la tiene por supuesto su director, Sydney Pollack. El cineasta norteamericano es uno de los grandes autores de su tiempo, aunque su Oscar a la mejor dirección no le llegaría hasta 1986, gracias a la inolvidable Memorias de África.

Asiduo colaborador de Redford, a quien dirigió hasta en siete ocasiones, Pollack logró con Las aventuras de Jeremiah Johnson una auténtica obra maestra, concentrando toda una retahíla de paisajes memorables con el hombre en el centro de la ecuación. Representando una especie de retrato humanista y ecologista en el que la ausencia o la nada, lo es todo.

Redford es Jeremiah Johnson

Nominada a la Palma de Oro de Cannes en 1972 y partiendo de la reconocida novela de Vardis Fisher, Las aventuras de Jeremiah Johnson nos pone en la piel del protagonista homónimo que acaba de desertar del conflicto entre Estados Unidos y México. Agotado de la violencia bélica y con una misantropía enraizada en su ser, Johnson viaja sin nada hasta las Montañas Rocosas, donde decide emprender su nueva vida en solitario. Sin embargo, esas tierras están ocupadas por una violenta comunidad de indios a los que deberá enfrentarse bajo unas condiciones climatológicas adversas y con la simple ayuda de un viejo trampero.

Acompañando a Redford como Jeremiah Johnson, el reparto principal de la cinta se completa con Will Geer, Allyn Ann McLerie, Stefan Gierasch, Matt Clark, Delle Bolton, Josh Albee y Joaquín Martínez, entre otros.

La adaptación del libro de Fisher fue llevada al campo del libreto por los guionistas Edward Anhalt, ganador de dos Oscar (uno por la historia de Pánico en las calles y otra al mejor guion adaptado por Becket) y John Milius, responsable de Apocalypse Now y de Conan, el bárbaro.

Sólo en Movistar Plus

Las aventuras de Jeremiah Johnson sólo están disponibles bajo suscripción en la plataforma de Movistar Plus. Desconocemos cuánto tiempo permanecerá en el catálogo de la marca de Telefónica y por ello, los cinéfilos que todavía no la hayan visto tienen una oportunidad única que no deberían desaprovechar. Después bajo alquiler o compra, Google Play, Apple TV y Prime Video también ofertan el título.