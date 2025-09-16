De la muerte de sus dos hijos a la tragedia que marcó su adolescencia: así fue la vida de Robert Redford

El mundo del cine está de luto. El actor Robert Redford ha fallecido este martes, 16 de septiembre, a los 89 años. Según lo publicado por medios locales, ha muerto en su casa de Utah (Estados Unidos) mientras dormía, aunque, por ahora, se desconocen las causas concretas.

Robert Redford es uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood. De hecho, ha formado parte del elenco de exitosas películas como El golpe, Todos los hombres del presidente o Dos hombres y un destino. Sin olvidarnos de su faceta como director, por la que llegó a obtener un premio Oscar tras su trabajo en Gente corriente. No obstante, lo cierto es que, más allá de su icónica trayectoria en la industria, lo cierto es que su vida personal ha estado llena de luces y sombras, ya que a lo largo de los años tuvo que hacer frente a varias tragedias que marcaron por completo su esfera más privada.

Robert Redford. (Foto: Gtres)

Nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, donde creció en el seno de una familia humilde. Durante su etapa escolar en Van Nuys High School, Redford comenzó a mostrar una gran pasión por el arte, pero cuando cumplió 18 años, su vida dio un giro de 180 grados tras la muerte prematura de su madre, a los 40 años, a causa de una hemorragia mientras daba a luz a dos gemelos que finalmente también murieron. Esta triste pérdida le llevó a tomar malos hábitos que le pasaron factura, ya que perdió una beca en la Universidad de Colorado. Fue entonces cuando, años más tarde, se inscribió en la Academia estadounidense de Arte Dramático, donde se enamoró de la actuación.

En cuanto a su vida sentimental se refiere, el actor se ha casado en dos ocasiones. La primera fue en 1958 con Lola Van Wagenen. Se conocieron cuando él estaba empezando su carrera como actor y, al poco tiempo, decidieron darse el «sí, quiero». Estuvieron casados durante casi tres décadas y fruto de su relación tuvieron cuatro hijos en común: Scott Anthony, Shauna Jean, David James y Amy Hart. El primero falleció con tan solo unos meses de vida a causa del síndrome de muerte súbita del lactante, una tragedia que marcó por completo a la pareja y que, en cierta parte, hizo mella en su relación.

Robert Redford. (Foto: Gtres)

En 1985, Lola y Robert tomaron caminos por separado y fue entonces cuando apareció en la vida del actor Sibylle Szaggars, una pintora alemana. Estuvieron conviviendo durante una década hasta que dieron el paso de convertirse en marido y mujer en 2009. Finalmente, ha sido ella la que le ha acompañado hasta el fin de sus días.

Cuando su vida parecía estar de nuevo asentada y su éxito continuaba creciendo, una nueva tragedia azotó a Redford. Y es que su hijo James falleció en 2020 tras padecer problemas hepáticos y un cáncer biliar. Una pérdida que le ocasionó un profundo dolor que él mismo confesó en alguna que otra entrevista. Cabe destacar que, además de la muerte de dos de sus hijos, Robert Redford vivió la enfermedad desde muy joven, ya que fue diagnosticado con poliomielitis a los 11 años, aunque fue un caso leve que consiguió curar con semanas de tratamiento.