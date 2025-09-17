La millonaria herencia de Robert Redford en manos de unos discretos herederos: ¿quiénes son?

Robert Redford ha fallecido a los 89 años dejando un inmenso legado cinematográfico a sus espaldas y convertido en todo un icono. Sin embargo, hay una faceta suya muy personal que pocos conocen, empezando por la pérdida de su madre cuando tenía apenas 18 años. Un golpe muy duro y que le dejaba marcado para siempre, además de haber pasado su infancia en Los Ángeles, ciudad que siempre ha defendido. De hecho, se ha caracterizado por mostrar un gran compromiso ambiental. «Cuando era niño, Los Ángeles era hermoso. Luego vi cómo ese lugar que amaba comenzaba a desaparecer», afirmaba al respecto.

Y, sobre sus comienzos en el mundo de la interpretación, él siempre lo definió como «un negocio duro, tienes que ser fuerte para sobrevivir a los reveses». Un gran éxito profesional, que contrarresta con las dos grandes tragedias que sacudieron su vida, y es que estuvo marcado por el fallecimiento de dos de sus hijos.

Robert Redford. (Foto: Gtres)

Al lado de la historiadora Lola Van Wagenen, con quien se casó en 1958, Redford tuvo cuatro hijos. Lamentablemente, uno de ellos moría apenas dos meses después de nacer. Décadas después, el actor tuvo que hacer frente a la pérdida de otro de sus hijos, James Redford, cineasta y activista que fallecía a los 58 años a causa de un cáncer. Así, serían sus dos hijas, Shauna y Amy, las principales herederas de la millonaria herencia que deja su padre.

Una herencia que podría estimarse en hasta 200 millones de dólares. Un gran patrimonio donde «se combinan propiedades inmobiliarias, empresas de producción o derechos sobre películas»; junto a un enorme legado cultural encabezado por el Festival de Sundance. De ese modo, se dividiría entre su mujer, sus dos hijas y sus nietos, -los dos hijos del fallecido James Redford-.

Robert Redford y Sibylle Szaggars. (Foto:: Gtres)

Las mujeres de la vida de Robert Redford

En alguna ocasión, el mítico actor llegaba a sincerarse respecto a estas dolorosas pérdidas. Y es que él reconocía que siempre tendía a culparse a si mismo. Además, también llegó a pasar factura a su matrimonio, ya que el actor se separaba de Van Wagenen en 1985. Una ruptura que fue bastante tranquila, alegando diferencias personales y sin escándalos o polémicas de por medio.

Robert Redford y Meryl Streep en ‘Memorias de África’. (Foto: Gtres)

Aunque también cabría destacar la presencia de otras mujeres bastante importantes en su vida como Jane Fonda. Ambos protagonizaron algunas de sus películas más memorables, como la afamada Nosotros en la noche. Y Fonda llegó a confesar que había estado enamorada de él, aunque ese romance jamás prospero puesto que ambos estaban casados.

Junto a la pintora alemana, Sibylle Szaggars, Robert Redford recuperaba la ilusión y se casaban en 2009. De hecho, el actor ha fallecido en el rancho que los dos compartían en Utah, donde disfrutaban de un estilo de vida tranquilo, en plena naturaleza y alejados del caos de la ciudad.