La gran sorpresa taquillera del año está autofinanciada por un youtuber: ‘Iron Lung’ es un golpe a Hollywood

El mercado de la exhibición cinematográfica debe convivir con dos grandes hándicaps. El primero es la inapetencia de una parte del público a la que la ya no le parece un reclamo la experiencia en el patio de butacas, sobre todo con la presencia inagotable del streaming. El segundo no es otro que el aumento del gasto de las producciones, cuyos presupuestos desorbitados complican todavía más la rentabilidad de los proyectos actuales. Por eso, el reciente éxito de Iron Lung resulta tan estimulante y rupturista con los convencionalismos de Hollywood: se trata de una película íntegramente autofinanciada por el youtuber, Markiplier.

El año pasado tuvimos fracasos severos en la taquilla como Blancanieves o Thunderbolts, pero también se vivieron triunfos económicos masivos a la altura de Zootrópolis 2. Con 1.700 millones de dólares para las arcas de Disney, la secuela se ha convertido en la película de animación que más dinero ha recaudado en la historia del cine. Eso sí, la cinta de Jared Bush tenía un presupuesto de 150 millones que el estudio ha sabido rentabilizar, generando copiosas ganancias para la marca. Sin embargo, con Iron Lung hablamos de una inversión inferior a los 3 millones de dólares por parte del youtuber, que tras su nickname Markiplier, tiene en Mark Fischbach a su auténtico nombre real. El hawaiano ha dado la sorpresa este fin de semana, recogiendo hasta 8,9 millones de dólares en poco más de 3.000 cines de Estados Unidos. Dicho dinero asciende ya a 21,7 millones y pone de manifiesto cómo el «fenómeno evento» puede provenir igualmente de los fans y de la autopromoción alejada de las grandes majors y estudios independientes.

‘Iron Lung’: el fenómeno de éxito del youtuber Markiplier

Partiendo del videojuego homónimo, la sinopsis oficial de Iron Lung es la siguiente: «Ambientada en un futuro postapocalíptico que nació bajo el suceso del ‘rapto silencioso’, provocando la desaparición de todas las estrellas y planetas del universo, un preso es enviado a buscar en un océano de sangre de una luna desolada, la única esperanza que queda para la humanidad».

La versión audiovisual del título para ordenadores está dirigida ,escrita, producida, montada y protagonizada por Fishback. Acompañándole en el reparto se encuentran, Caroline Rose Kaplan (La conjura contra América), Troy Baker (The Last of Us), Elsie Lovelock (Matadrones), Sean McLoughlin (Free Guy), Elle LaMont (Alita: Ángel de combate) Isaac McKee y Kazuki Jalal.

Aunque Iron Lung parece haber asumido muy bien el espíritu del videojuego homónimo, las críticas principales de la prensa especializada no parecen acompañar a sus resultados financieros en el patio de butacas. Actualmente, el largometraje posee tan sólo, un 54% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

El triunfo del terror de serie B

Acompañando al éxito de Iron Lung, la cartelera norteamericana ha coronado del mismo modo a Send Help, lo último de Sam Raimi. La cinta protagonizada por Rachel McAdams ha cosechado 7,2 millones en su primer fin de semana, confirmando el buen momento del terror de bajo presupuesto.

El triunfo de Iron Lung vuelve a demostrar el brillo de las adaptaciones del mundo de los videojuegos, tras fenómenos mundiales como Una película de Minecraft o la popularidad de series como Fallout. La cinta de Fischbach se estrenó en los cines estadounidenses el pasado 30 de enero, pero se desconoce cuando llegará (si llega) a las salas de cine españolas.