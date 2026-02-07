La borrasca Leonardo deja más de 5.300 incidencias en Andalucía y dos fallecidos

La borrasca Leonardo ha dejado un rastro de devastación en Andalucía con 5.310 incidencias registradas desde su paso, elevando el balance total desde el pasado 27 de enero a 9.509 incidencias en toda la comunidad autónoma. Las cifras, facilitadas este viernes por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, reflejan la magnitud de un temporal que mantiene en jaque a varias provincias andaluzas.

El consejero ha detallado tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias que Cádiz lidera el número de incidencias con 1.921 casos, seguida de Jaén (1.705), Sevilla (1.651), Granada (1.322), Málaga (965), Córdoba (870), Almería (663) y Huelva (412).

Dos víctimas mortales

El balance humano del temporal se eleva a dos fallecidos. Antonio Sanz ha lamentado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que se lanzó al río Turvilla en Sayalonga (Málaga) para intentar salvar a su perro. Los servicios de emergencia recuperaron el cadáver este viernes tras un amplio dispositivo de búsqueda desplegado en la zona.

Además, en la Casa de la Cultura de San Martín del Tesorillo, una mujer enferma crónica con patologías previas sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció en el lugar.

A todo esto se suma la situación crítica que se registra en el abastecimiento de agua potable, con varios municipios de Málaga, Granada y Cádiz enfrentando serios problemas de suministro. Ante esta emergencia, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha desplegado una solución innovadora: máquinas generadoras de agua mediante la captación de humedad atmosférica.

Esta tecnología andaluza, adquirida en diciembre, ya está operativa en San Martín del Tesorillo y este sábado se instalará otra máquina en el entorno del Secadero en Málaga, garantizando así el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas.

A petición de la EMA, un equipo de diez especialistas en hidrogeología del CSIC se ha incorporado este viernes al dispositivo para asesorar sobre la situación del suelo en el entorno de Grazalema y la serranía de Ronda. Una vez elaborados los informes técnicos, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos evaluará las posibles medidas a adoptar en estas zonas. Los primeros informes ya han confirmado incidencias de riesgo en Benaoján, ratificando la decisión del desalojo preventivo de este municipio, que se ha cerrado sin incidencias reseñables.

En cuanto a las comunicaciones terrestres, la red viaria andaluza continúa gravemente afectada, con 85 carreteras cortadas: 81 por inundaciones y dos por hielo y nieve. Cádiz vuelve a ser la provincia más castigada con 28 vías cerradas al tráfico, seguida de Córdoba (19), Jaén (13), Sevilla (10), Granada (9) y Málaga (4). A estas se suman dos carreteras más en Sierra Nevada cortadas por hielo y nieve: la A-395 y la A-4025.

No obstante, hay noticias positivas: San Martín del Tesorillo ha dejado de estar incomunicado tras la reapertura de la carretera A-2101, principal vía de acceso al municipio, aunque la A-2102 permanece restringida exclusivamente a vehículos de emergencia.

Ante esta situación, la EMA ha recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y, en caso imprescindible, informarse del estado de las carreteras antes de emprender cualquier ruta.