La razón por la que las mujeres pasan más frío en invierno, según el enfermero Jorge Ángel: lo vas a entender rápido

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante los meses de invierno, hay un debate recurrente en hogares y oficinas de todo el mundo: ¿a qué temperatura hay que poner la calefacción para que todo el mundo esté a gusto? En este contexto, Jorge Ángel, un enfermero muy popular en redes sociales como TikTok, ha compartido un vídeo explicando por qué las mujeres suelen tener más frío que los hombres. No se trata de una simple percepción subjetiva, sino que tiene una base en las diferencias biológicas entre ambos sexos, especialmente en la forma en que cada organismo regula la temperatura y en la composición corporal. «No se trata de que un género sea más resistente al frío que otro, sino de que existen distintos mecanismos fisiológicos que condicionan la forma en que se percibe el frío», asegura.

Aunque la sensación térmica también varía de unas personas a otras, en líneas generales, las mujeres pasan más frío que los hombres debido a una combinación de factores que muchas veces pasa completamente desapercibida: influencia hormonal, mayor tejido adiposo y menor masa muscular. A estos se suman otros aspectos que forman parte del estilo de vida y también influyen en cómo se percibe la temperatura, como la alimentación o la actividad física.

¿Por qué las mujeres pasan más frío?

«Las mujeres suelen pasar más frío que los hombres principalmente debido a diferencias biológicas. Normalmente, el cuerpo del hombre tiene más masa muscular, la cual genera más calor, mientras que el cuerpo de la mujer tiene más grasa. Esta grasa actúa como aislante interno y prioriza proteger los órganos vitales por encima de la periferia. Por eso, las mujeres tienden a perder más calor por las extremidades, como manos y pies. Además, los estrógenos influyen en la mujer provocando vasoconstricción, especialmente en la periferia. No es ni mejor ni peor, simplemente es una característica biológica; de hecho, muchas mujeres, como yo, llevan el invierno sintiendo mucho frío», explica Jorge Ángel.

La primera diferencia entre hombres y mujeres se encuentra en la proporción de masa muscular y tejido adiposo. Generalmente, los hombres tienen mayor cantidad de masa muscular, mientras que el cuerpo femenino tiene un porcentaje superior de grasa. Esto influye directamente en la regulación térmica, ya que los músculos actúan como una fuente interna de calor, incluso en reposo.

Mientras, la grasa corporal funciona como un aislante natural que protege los órganos internos. En este caso el calor se conserva primero en el núcleo del cuerpo, dejando las extremidades más expuestas. Este fenómeno biológico es la razón por la que muchas mujeres sienten más frío en manos y pies.

Más allá de la composición corporal, las hormonas también juegan un papel clave. Los estrógenos, predominantes en las mujeres, provocan lo que se conoce vasoconstricción, sobre todo en las extremidades. «La vasoconstricción es el estrechamiento de los vasos sanguíneos, incluyendo arterias y venas, que disminuye el flujo sanguíneo y aumenta la resistencia vascular periférica. Este proceso es regulado por el sistema nervioso simpático y puede ser desencadenado por diversos estímulos, como la hipoxia, la hipotermia, la estimulación nerviosa o la exposición a ciertas sustancias vasoactivas», explica la Clínica Universidad de Navarra.

Este mecanismo natural muestra cómo la biología y la evolución influyen directamente en la vida cotidiana, explicando por qué las mujeres sienten más frío que los hombres durante el invierno.

Consejos del Ministerio de Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía con una serie de recomendaciones generales de protección y prevención frente a bajas temperaturas. En primer lugar, «en el exterior, respira por la nariz y no por la boca, ya que el aire se calienta al pasar por las fosas nasales y así disminuye el frío que llega a los pulmones». Asimismo, conviene recordar que varias capas de ropa fina protegen más que una sola gruesa, al formar cámaras de aire aislante entre ellas.

En casa, «si utilizas braseros, ventila la estancia con frecuencia para evitar la acumulación de CO. Lo ideal es hacerlo al menos dos veces al día, durante 15 minutos cada una de las veces, para que se renueve el aire. Por la noche, apaga las estufas eléctricas y de gas».

La alimentación juega un papel clave durante todo el año, pero muy especialmente en invierno. El consumo de frutas y verduras es fundamental, así como la hidratación: «bebe

líquidos, aunque no tengas sed, sobre todo agua y bebidas calientes y evita el consumo de alcohol, ya que disminuye la sensación de frío».

Aunque cualquier persona puede sufrir un problema de salud, procuae prestar mayor atención a las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad ante el frío. Finalmente, es recomendable la vacunación contra la gripe en personas mayores de 65 años y en las que padecen alguna enfermedad crónica (cardiopulmonar, metabólica e inmunodeprimidos).